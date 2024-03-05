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Председателем Уральского банка Сбербанка назначен Петр Колтыпин

Председателем Уральского банка Сбербанка назначен Петр Колтыпин

5 марта 2024, 07:15
Фото: Сбер
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 . erid: LjN8Jygi2
Петр Колтыпин переходит в Уральский банк Сбербанка из Волго-Вятского банка Сбербанка. Он вступит в должность в первых числах апреля 2024 года.

Петр Колтыпин родился 8 июля 1973 года в городе Калинин Калининской области. В 1995 году окончил Новочеркасский государственный технический университет, в 2007 году — финансовую академию при правительстве РФ. В 1996 году начал работать в Сбербанке. С 2011 года — председатель Северо-Кавказского банка Сбербанка, с 2014 по 2015 год — председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка. С 2015 года — старший вице-президент, руководитель блока «Территориальное развитие» в Москве. С 2016 года — вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка.

Под руководством Петра Колтыпина команда стабильно перевыполняет показатели и демонстрирует лидерские позиции. При его участии в регионах обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка реализованы инфраструктурные и комплексные проекты в сфере здравоохранения, образования, ESG, а также внесён существенный вклад в развитие цифровизации регионов. Петр Колтыпин награждён государственной наградой «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Женат, воспитывает четверых детей, увлекается парашютным спортом, триатлоном, марафонец, летает на вертолете и самолете.

Фото: Сбер

Дмитрий Суховерхов, ранее возглавлявший Уральский банк Сбербанка, переходит на позицию председателя Северо-Западного банка Сбербанка. В течение месяца Петр Колтыпин и Дмитрий Суховерхов будут завершать работу на текущем месте, а в начале апреля они официально вступят в новые должности.

Кадровые перестановки проведены в рамках регулярных карьерных перемещений руководителей территориальных банков и направлены на реализацию амбициозных планов по развитию бизнеса Сбера.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

Перед Сбером, перед всей нашей командой, стоит амбициозная и масштабная задача — переход от клиентоцентричного бизнеса к человекоцентричной компании. На этом пути каждому из нас предстоит пройти новый период личностной трансформации. Я благодарю коллег за значительный вклад в развитие Сбера. За команды, которые выросли под их началом. И уверен, что энергия и профессионализм помогут коллегам в новых регионах и в новых ролях с успехом реализовать все стратегические задачи.
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