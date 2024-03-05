tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

В России предлагают запретить продажу сигарет беременным женщинам и взрослым с детьми

5 марта 2024, 07:34
Антон Орлов, руководитель Института изучения проблем современной политики, обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением ввести ограничения на продажу сигарет в России беременным женщинам и взрослым, покупающим табачную продукцию при наличии детей.

Он подчеркнул, что за последние годы было принято несколько мер, направленных на защиту детей от вреда сигарет. Однако в розничной продаже табака все еще возникают сомнительные ситуации, пишет ИА RuNews24.ru.

Например, курение матерью во время беременности является вредным для ребенка. Кроме того, покупка сигарет при наличии детей может негативно влиять на них, так как ребенок может быть заинтересован табачной продукцией.

Антон Орлов предлагает внести изменения в федеральное законодательство и нормативные акты, которые запретят продажу табачной и никотиносодержащей продукции указанным категориям населения.

Подпишитесь
Родила и не заметила: журналист из Тагила обнаружила в медкарте приписанные роды
Вчера, 07:53
Электробус «Генерал» в Нижнем Тагиле временно сошел с линии
Сегодня, 11:26
Жители Свердловской области останутся без телевидения
Сегодня, 08:45
Двое мужчин в Нижнем Тагиле пытались украсть более 500 тысяч из банкомата
Сегодня, 11:10
Без паники: врач прокомментировал ситуацию со вспышкой кори в Екатеринбурге
Сегодня, 09:33
Эксперты объяснили причины опрокидывания ЗРПК «Панцирь-С1» в Сочи
Вчера, 12:03