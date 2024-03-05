В России предлагают запретить продажу сигарет беременным женщинам и взрослым с детьми

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Он подчеркнул, что за последние годы было принято несколько мер, направленных на защиту детей от вреда сигарет. Однако в розничной продаже табака все еще возникают сомнительные ситуации, пишет ИА RuNews24.ru.
Например, курение матерью во время беременности является вредным для ребенка. Кроме того, покупка сигарет при наличии детей может негативно влиять на них, так как ребенок может быть заинтересован табачной продукцией.
Антон Орлов предлагает внести изменения в федеральное законодательство и нормативные акты, которые запретят продажу табачной и никотиносодержащей продукции указанным категориям населения.