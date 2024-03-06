ФАС: Wildberries и Ozon занимают 80% рынка

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Конкретно, доля Wildberries на российском рынке составляет 47%, тогда как у Ozon она равна 35,5%. Об этом сообщил замглавы ФАС Петр Иванов, в ходе круглого стола Совфеда, посвященного регулированию маркетплейсов, пишет ИА RuNews24.ru.
Иванов подчеркнул, что закон о защите конкуренции, который запрещает злоупотребление доминирующим положением, полностью применяется к обеим компаниям.
Замглавы ФАС также отметил, что анализ рынка с 2021 года по третий квартал 2023 года показал, что товарооборот на маркетплейсах вырос более чем в семь раз — с 167 миллиардов рублей до 1,2 триллиона рублей.
Количество продавцов, которые используют маркетплейсы для продажи своих товаров, увеличилось в семь раз — до 700 тысяч уникальных организаций, включая самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает РБК.