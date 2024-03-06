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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

ФАС: Wildberries и Ozon занимают 80% рынка

6 марта 2024, 09:33
Согласно информации от Федеральной антимонопольной службы (ФАС), совместная доля Wildberries и Ozon составляет 80% рынка. По словам представителя ведомства, эти площадки занимают лидирующее положение.

Конкретно, доля Wildberries на российском рынке составляет 47%, тогда как у Ozon она равна 35,5%. Об этом сообщил замглавы ФАС Петр Иванов, в ходе круглого стола Совфеда, посвященного регулированию маркетплейсов, пишет ИА RuNews24.ru.

Иванов подчеркнул, что закон о защите конкуренции, который запрещает злоупотребление доминирующим положением, полностью применяется к обеим компаниям.

Замглавы ФАС также отметил, что анализ рынка с 2021 года по третий квартал 2023 года показал, что товарооборот на маркетплейсах вырос более чем в семь раз — с 167 миллиардов рублей до 1,2 триллиона рублей.

Количество продавцов, которые используют маркетплейсы для продажи своих товаров, увеличилось в семь раз — до 700 тысяч уникальных организаций, включая самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает РБК.

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