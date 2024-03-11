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Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Заслуженный артист России Олег Рябцов скончался в возрасте 84 лет

11 марта 2024, 16:04
Олег Рябцов, заслуженный артист России, скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщил Кинешемский драматический театр имени Островского через социальную сеть «ВКонтакте».

В публикации отмечается, что Рябцов всегда пользовался большим уважением и любовью своих коллег и зрителей. О дате и времени прощания с Олегом Игнатьевичем будут сообщены дополнительно, пишут «Известия».

Артист начал свою карьеру в театре в 1959 году, работая в Ивановском драматическом театре. Большую часть своей жизни актер работал в Ферганском русском драматическом театре в Узбекистане и Кинешемском драматическом театре, который он покинул в 2018 году.

Также Олег Рябцов снялся в таких телесериалах, как «Русские деньги» и «Хозяйка тайги».

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