Заслуженный артист России Олег Рябцов скончался в возрасте 84 лет

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
В публикации отмечается, что Рябцов всегда пользовался большим уважением и любовью своих коллег и зрителей. О дате и времени прощания с Олегом Игнатьевичем будут сообщены дополнительно, пишут «Известия».
Артист начал свою карьеру в театре в 1959 году, работая в Ивановском драматическом театре. Большую часть своей жизни актер работал в Ферганском русском драматическом театре в Узбекистане и Кинешемском драматическом театре, который он покинул в 2018 году.
Также Олег Рябцов снялся в таких телесериалах, как «Русские деньги» и «Хозяйка тайги».