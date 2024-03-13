Как «Шоколадница» преодолела экономические вызовы и покорила рынок в 2023 году

Заслуга успеха «Шоколадницы» заключается в поиске региональных производителей, что способствует развитию не только самой сети, но и местных предпринимателей. Стоит подчеркнуть, что компания обеспечивает франчайзинговые заведения фирменным зерном и вовлекает региональных производителей, создавая уникальные продукты с использованием местных ресурсов. Это не только способствует росту бренда, но и поддерживает местную экономику.