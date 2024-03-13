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Как «Шоколадница» преодолела экономические вызовы и покорила рынок в 2023 году

Как «Шоколадница» преодолела экономические вызовы и покорила рынок в 2023 году

13 марта 2024, 09:04
Фото: «Шоколадница»
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В контексте новой реальности России «Шоколадница» стала ярким примером успешной адаптации к новым условиям в России. Используя франчайзинговую модель, компания не только эффективно распределяет свои ресурсы, но и активно расширяет географию своего присутствия по всей стране.

Заслуга успеха «Шоколадницы» заключается в поиске региональных производителей, что способствует развитию не только самой сети, но и местных предпринимателей. Стоит подчеркнуть, что компания обеспечивает франчайзинговые заведения фирменным зерном и вовлекает региональных производителей, создавая уникальные продукты с использованием местных ресурсов. Это не только способствует росту бренда, но и поддерживает местную экономику.

Финансовые результаты впечатляют — оборот франчайзинговой сети в 2023 году составил более 4 миллиардов рублей, что свидетельствует о успешности бизнес-модели. Рост среднего товарооборота на одну торговую точку во франчайзинговой сети на 37% к 2022 году, и высокий уровень активности действующих партнёров, говорит о широкой популярности «Шоколадницы».

Фото: «Шоколадница»

Средний Like-for-Like (LFL) 2022/2023 год + 26%, подчеркивает успешное управление компанией и удовлетворенность потребителей. География работы от Воронежа до Хабаровска и от Мурманска до Душанбе демонстрирует готовность к адаптации к различным региональным особенностям.

«Шоколадница» выступает как яркое свидетельство компании, которая не просто справляется с ожиданиями, а с энтузиазмом расширяет свои горизонты в условиях новой экономической обстановки. Ее уникальная способность к адаптации и укреплению внутренних ресурсов добавляет компании фирменный стиль и присущую только ей динамику роста.

#Бизнес#Россия#Свердловская область#Ресурсы#География#Рынок#Потребители#Бренд#Партнеры#Адаптация#Торговая точка#Анастасия Имамахметова#Производители
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