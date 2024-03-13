Жители Свердловской области стали чаще изучать историю освоения космоса

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Помимо первого полета Юрия Гагарина, свердловчане стали чаще изучать биографию советского космонавта. Как отмечают аналитики МегаФона, наибольший рост трафика (более чем в 3 раза) по сравнению с началом года зафиксирован на сайт музея-заповедника, посвященного герою. Портал «Роскосмоса» стал популярнее в 2,5 раза. Также жители Свердловской области увлеклись онлайн-трансляциями солнечной системы с Международной космической станции и подготовкой современных космонавтов — трафик на такие ресурсы подскочил на 39% и 35% соответственно. Стабильно высоким остается интерес среднеуральцев к Музею космонавтики в Москве.
Свердловчане отличаются особым отношением к космосу: в области расположены не только крупные предприятия отрасли, но и самая восточная обсерватория в Европе — Коуровская. Также регион известен такими космонавтами, как Павел Беляев, Виталий Севастьянов, Василий Лазарев, Виктор Савиных, Сергей Прокопьев и Андрей Федяев. Закономерно, что в год 90-летия первого космонавта интерес к тому, что из себя представляет космос, возрос. Чтобы путь свердловчан к звездам не был тернист, мы работаем над качеством сети, — отметил директор МегаФона в Свердловской области Алексей Женихов.
По наблюдениям аналитиков, наибольшая активность жителей региона на русскоязычные сайты космической тематики фиксируется, как правило, трижды в год: в апреле, августе и сентябре. Повышенное внимание они связывают с необычными астрономическими явлениями — суперлунием, солнечным затмением и звездопадами.
В ближайшее время, предположительно, очень часто будут говорить о комете Понта-Брукса. Совсем скоро, 21 апреля, она окажется в ближайшей точке от Солнца и достигнет максимального блеска. Наиболее благоприятным периодом для наблюдения этой кометы даже невооруженным глазом станет конец марта. Также осенью будут видны планеты Сатурн и Юпитер, а к концу года Земля будет находиться наиболее близко к Марсу, — рассказал инженер Учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.
Отметим, что интерес к теме космоса увеличился в целом по стране. Так, трафик на сайт музея-заповедника Гагарина вырос более чем в 11 раз за год. Интерес к порталу Центра подготовки космонавтов за ушедший год поднялся на 47% по сравнению с предыдущим годом. Популярностью среди россиян пользуются московский и петербургский планетарии.