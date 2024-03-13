Жители Свердловской области стали чаще изучать историю освоения космоса

Помимо первого полета Юрия Гагарина, свердловчане стали чаще изучать биографию советского космонавта. Как отмечают аналитики МегаФона, наибольший рост трафика (более чем в 3 раза) по сравнению с началом года зафиксирован на сайт музея-заповедника, посвященного герою. Портал «Роскосмоса» стал популярнее в 2,5 раза. Также жители Свердловской области увлеклись онлайн-трансляциями солнечной системы с Международной космической станции и подготовкой современных космонавтов — трафик на такие ресурсы подскочил на 39% и 35% соответственно. Стабильно высоким остается интерес среднеуральцев к Музею космонавтики в Москве.