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Жители Свердловской области стали чаще изучать историю освоения космоса

Жители Свердловской области стали чаще изучать историю освоения космоса

13 марта 2024, 12:51
Фото: Изображение Midjourney
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Сайты космической тематики все больше привлекают жителей Свердловской области. В год 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина популярность истории легендарного полета первого космонавта выросла вдвое. Об этом заявили аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные абонентов.

Помимо первого полета Юрия Гагарина, свердловчане стали чаще изучать биографию советского космонавта. Как отмечают аналитики МегаФона, наибольший рост трафика (более чем в 3 раза) по сравнению с началом года зафиксирован на сайт музея-заповедника, посвященного герою. Портал «Роскосмоса» стал популярнее в 2,5 раза. Также жители Свердловской области увлеклись онлайн-трансляциями солнечной системы с Международной космической станции и подготовкой современных космонавтов — трафик на такие ресурсы подскочил на 39% и 35% соответственно. Стабильно высоким остается интерес среднеуральцев к Музею космонавтики в Москве.

Свердловчане отличаются особым отношением к космосу: в области расположены не только крупные предприятия отрасли, но и самая восточная обсерватория в Европе — Коуровская. Также регион известен такими космонавтами, как Павел Беляев, Виталий Севастьянов, Василий Лазарев, Виктор Савиных, Сергей Прокопьев и Андрей Федяев. Закономерно, что в год 90-летия первого космонавта интерес к тому, что из себя представляет космос, возрос. Чтобы путь свердловчан к звездам не был тернист, мы работаем над качеством сети, — отметил директор МегаФона в Свердловской области Алексей Женихов.

По наблюдениям аналитиков, наибольшая активность жителей региона на русскоязычные сайты космической тематики фиксируется, как правило, трижды в год: в апреле, августе и сентябре. Повышенное внимание они связывают с необычными астрономическими явлениями — суперлунием, солнечным затмением и звездопадами.

В ближайшее время, предположительно, очень часто будут говорить о комете Понта-Брукса. Совсем скоро, 21 апреля, она окажется в ближайшей точке от Солнца и достигнет максимального блеска. Наиболее благоприятным периодом для наблюдения этой кометы даже невооруженным глазом станет конец марта. Также осенью будут видны планеты Сатурн и Юпитер, а к концу года Земля будет находиться наиболее близко к Марсу, — рассказал инженер Учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

Отметим, что интерес к теме космоса увеличился в целом по стране. Так, трафик на сайт музея-заповедника Гагарина вырос более чем в 11 раз за год. Интерес к порталу Центра подготовки космонавтов за ушедший год поднялся на 47% по сравнению с предыдущим годом. Популярностью среди россиян пользуются московский и петербургский планетарии.

#Общество#Россия#Свердловская область#Юрий Гагарин#Мегафон#Связь#Музей-заповедник#Роскосмос#Мобильная связь#Солнечная система#Трафик#Анастасия Имамахметова#Международная космическая станция
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