Хирурги из Подмосковья начали проводить операции с помощью робота

Posted Сегодня, 18:00
Published Сегодня, 18:00
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Updated Сегодня, 18:05
Ранее данная система использовалась только в МОНИИАГ. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Теперь же ее могут применять и врачи Центра реконструктивной хирургии передней брюшной стенки, который работает в Воскресенске с прошлого года.
Робот состоит из пульта управления с джойстиками, которыми оперирует медик, и самого робота. С помощью камеры врач видит изображение органа, на котором проводится операция, и контролирует движения робота. Использование робота позволяет оперировать с высокой точностью, при минимальных разрезах и в условиях ограниченного доступа.
Теперь благодаря роботу можно будет помочь пациентам, которым ранее нельзя было провести операцию с использованием видеоэндоскопов, например, людям с ожирением. В будущем планируется расширить область применения робота в больнице. Уже сейчас урологи и гинекологи прошли обучение на новом оборудовании.