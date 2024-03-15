Свердловчане поставят оценки образовательным организациям

При заполнении анкеты можно внести свои предложения по улучшению работы образовательных организаций. Опрос полностью анонимен, ответы будут использованы в обобщенном виде. По итогам опроса, очных визитов экспертов в образовательные организации будут разработаны планы мероприятий для устранения недостатков.

Анкету можно заполнить, пройдя по ссылке nok.gepicentr.ru.