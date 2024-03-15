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Published Сегодня, 04:01

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Updated Сегодня, 04:03

Свердловчане поставят оценки образовательным организациям

Свердловчане поставят оценки образовательным организациям

15 марта 2024, 04:01
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области в марте 2024 года начинается независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными организациями.

Независимая оценка качества условий проводится с целью предоставления гражданам информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности. В 2024 году такой оценке подлежат школы, училища, техникумы и колледжи.

Независимая оценка качества условий проводится Общественным советом при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области. Родителям (законным представителям), а также обучающимся старше 14 лет предлагается принять участие в опросе и оценить доступность информации об образовательной организации (стенд организации, официальный сайт), комфортность условий образовательной деятельности, доброжелательность сотрудников и условия доступности для инвалидов.

При заполнении анкеты можно внести свои предложения по улучшению работы образовательных организаций. Опрос полностью анонимен, ответы будут использованы в обобщенном виде. По итогам опроса, очных визитов экспертов в образовательные организации будут разработаны планы мероприятий для устранения недостатков.
Анкету можно заполнить, пройдя по ссылке nok.gepicentr.ru.

#Общество#Свердловская область#Родители#Школы#Оценка#Опрос#Колледжи#Екатеринбург#Техникумы
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