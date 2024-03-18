Диетологи рекомендуют исключить из рациона ультра-обработанные продукты

Чтобы определить, относятся ли продукты к ультра-обработанным, следует изучить состав. Если в списке ингредиентов присутствуют такие компоненты, которые непривычны для обычной кухни и не могут быть приобретены в обычном магазине, то продукт можно отнести к этой категории. Также врачи рекомендуют избегать продуктов со слишком сложным составом. К таким продуктам относятся диетические газированные напитки, замороженные блюда и гранола.