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Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Диетологи рекомендуют исключить из рациона ультра-обработанные продукты

18 марта 2024, 05:33
По рекомендациям диетологов, ряд продуктов следует исключить из рациона. Среди них — хлопья, хлебцы, плавленый сыр и йогурт с добавками.

Ученые утверждают, что ультра-обработанные продукты вредны для здоровья человека. Они могут спровоцировать сердечно-сосудистые проблемы, нарушения эндокринной системы и даже повысить вероятность развития рака, пишет ИА RuNews24.ru.

В список продуктов, которые лучше исключить из своего рациона, входят изделия, произведенные на промышленных предприятиях из очищенного сырья с добавлением различных добавок: эмульгаторов, загустителей и ароматизаторов.

Чтобы определить, относятся ли продукты к ультра-обработанным, следует изучить состав. Если в списке ингредиентов присутствуют такие компоненты, которые непривычны для обычной кухни и не могут быть приобретены в обычном магазине, то продукт можно отнести к этой категории. Также врачи рекомендуют избегать продуктов со слишком сложным составом. К таким продуктам относятся диетические газированные напитки, замороженные блюда и гранола.

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