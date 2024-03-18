Диетологи рекомендуют исключить из рациона ультра-обработанные продукты

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 05:37
Ученые утверждают, что ультра-обработанные продукты вредны для здоровья человека. Они могут спровоцировать сердечно-сосудистые проблемы, нарушения эндокринной системы и даже повысить вероятность развития рака, пишет ИА RuNews24.ru.
В список продуктов, которые лучше исключить из своего рациона, входят изделия, произведенные на промышленных предприятиях из очищенного сырья с добавлением различных добавок: эмульгаторов, загустителей и ароматизаторов.
Чтобы определить, относятся ли продукты к ультра-обработанным, следует изучить состав. Если в списке ингредиентов присутствуют такие компоненты, которые непривычны для обычной кухни и не могут быть приобретены в обычном магазине, то продукт можно отнести к этой категории. Также врачи рекомендуют избегать продуктов со слишком сложным составом. К таким продуктам относятся диетические газированные напитки, замороженные блюда и гранола.