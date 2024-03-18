В России растет интерес к строительству частных домов

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Этот сегмент рынка стал одним из самых динамично развивающихся, пишет runews24.ru.
Банки также активно выдают гражданам кредиты для строительства частных домов. Объем этих кредитов в прошлом году составил более триллиона рублей, что в пять раз больше, чем в предыдущие годы. Большая часть этих кредитов — 75% — относится к ипотечным займам, причем 98% из них попадают под льготную программу.
Эксперты сервиса «Строим.Дом.РФ» установили, что средняя стоимость одного квадратного метра в частном доме составляет 54,5 тысячи рублей, в то время как в квартире многоквартирного дома — 164 тысячи рублей. Это означает, что строительство частных домов становится более доступным с точки зрения стоимости.
Однако у такого строительства есть свои препятствия. Одно из них — сложности с доступностью транспорта к местам, где можно построить такие дома. Кроме того, есть еще один важный фактор, который может повлиять на популярность ИЖС среди населения.
Генеральный директор компании «Инвестиционные технологии» Дмитрий Михайлович Котровский, бывший председатель комитета «ОПОРА РОССИИ» по строительству, отмечает, что конкуренция со стороны новостроек может быть проблемой для ИЖС.