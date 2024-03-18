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Published Сегодня, 12:34

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Updated Сегодня, 12:36

Врачи из Подмосковья провели операцию по удалению жаберной дуги у ребенка

Врачи из Подмосковья провели операцию по удалению жаберной дуги у ребенка

18 марта 2024, 12:34
Фото: Изображение Midjourney
Хирурги из Видновской больницы в Московской области успешно провели операцию четырехлетнему ребенку с редким врожденным нарушением — рудиментом жаберной дуги.

Об этом сообщила детской хирургии Видновской районной клинической больницы Виктория Жиронкина. Новообразование находилось на боковой поверхности шеи малыша. Чтобы удалить его хирургам потребовалось несколько часов.

На данный момент ребенок находится дома и хорошо себя чувствует, передает NEWS.ru.

Как пояснила специалист, жаберные щели, как правило, зарастают в процессе эмбрионального развития. Однако иногда могут возникать нарушения — жаберный свищ или киста при замыкании канала с двух стороны.

Еще более редким случаем является образование рудимента жаберной дуги в виде кости, которая содержит части хряща, слизистой железы и мышечные волокна. Именно с таким случаем и столкнулись хирурги подмосковной больницы, сказала врач.

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