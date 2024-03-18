Врачи из Подмосковья провели операцию по удалению жаберной дуги у ребенка

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Об этом сообщила детской хирургии Видновской районной клинической больницы Виктория Жиронкина. Новообразование находилось на боковой поверхности шеи малыша. Чтобы удалить его хирургам потребовалось несколько часов.
На данный момент ребенок находится дома и хорошо себя чувствует, передает NEWS.ru.
Как пояснила специалист, жаберные щели, как правило, зарастают в процессе эмбрионального развития. Однако иногда могут возникать нарушения — жаберный свищ или киста при замыкании канала с двух стороны.
Еще более редким случаем является образование рудимента жаберной дуги в виде кости, которая содержит части хряща, слизистой железы и мышечные волокна. Именно с таким случаем и столкнулись хирурги подмосковной больницы, сказала врач.