Волонтеры «ЛизаАлерт» рассказали нижегородцам, какие авто используют для поиска людей

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
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Updated Сегодня, 09:20
Ранее при поисково-спасательных работах отряд использовал внедорожники известных мировых марок. Однако после введения санкций их обслуживание значительно усложнилось. В ходе встречи с жителями Нижнего Новгорода в Автолиге на Московском шоссе волонтеры поделились информацией о том, как им удалось решить эту проблему, пишет newsnn.ru.
«ЛизаАлерт» входит в число крупнейших российских добровольческих организаций. Ее деятельность заключается в поиске и спасении пропавших людей. Сейчас в организации насчитывается более 40 тысяч участников из 64 регионов России. Отряд координирует поиски исчезнувших граждан не только в городах, но и в природной среде. Помимо этого, «ЛизаАлерт» занимается профилактикой пропаж людей разного возраста и обучением поисковиков.
Волонтерам отряда ежегодно поступают тысячи звонков. Лишь на территории Нижегородской области в минувшем году было обработано 659 заявок на поиски пропавших граждан. 509 человек были найдены живыми, 13 доставлены по месту жительства, а личности пятерых установлены.
Во время поисково-спасательных операций большое значение имеют современное техническое оснащение и прочность конструкции машины. Автомобиль должен без затруднений и поломок преодолевать значительные расстояния не только по обычным дорогам, но и иметь возможность эвакуации найденного человека из труднопроходимых мест.
Поэтому при выборе машины для поисково-спасательных работ добровольцы отряда всегда обращают внимание на проходимость. Выбор «ЛизаАлерт» пал на Jetour T2, и у волонтеров теперь десять таких машин.
По словам председателя отряда Григория Сергеева, автомобили будут использоваться в поиске пропавших в разных регионах страны. Нередко волонтерам приходится спасать граждан, которые терпят бедствия, находятся в опасности, не могут вернуться домой. При этом участники отряда постоянно имеют дело с бездорожьем. При использовании в работе вышеупомянутых машин неполадки не наблюдались даже при жесткой эксплуатации: максимальная глубина преодолеваемого брода — 700 мм, углы въезда и съезда — 28 градусов. Немаловажно и то, что машины снабжены всеми возможными системами безопасности — это играет важную роль при такой эксплуатации.
Разумеется, после того, как известные бренды из Японии и стран ЕС покинули российский рынок, в отряде возникла идея о переходе на простые, но проверенные годами модели отечественных автомобилей. Однако переоборудовать гражданскую модель своими силами так, чтобы она подходила для проведения сложных спасательных операций, довольно затратно. При этом транспортное средство нужно было бы сертифицировать как уникальное.
Следует заметить, что на нижегородском автомобильном заводе по примеру коллег из КамАЗа решили не модернизировать прежние модели, а взять за основу нового автомобиля уже готовый китайский автомобиль. Возможно, когда в РФ разработают свои современные внедорожники, добровольцы «ЛизаАлерт» начнут использовать их в своей деятельности.
В городах, через которые проходит экспедиция, добровольцы проведут лекции, дадут практические рекомендации по безопасному поведению в критических ситуациях и обучат оказанию первой помощи пострадавшим. Также они расскажут о своей деятельности и о том, как можно вступить в ряды команды «ЛизаАлерт».
«Мы хотим познакомить людей с нашей деятельностью. Доходчиво объяснить, что к нам может присоединиться каждый. Для участия в отряде не нужны какие-то особые навыки», — подчеркнула Анна Будовая, руководитель направления «Новичковая» ДПСО «ЛизаАлерт».