Волонтеры «ЛизаАлерт» рассказали нижегородцам, какие авто используют для поиска людей

По словам председателя отряда Григория Сергеева, автомобили будут использоваться в поиске пропавших в разных регионах страны. Нередко волонтерам приходится спасать граждан, которые терпят бедствия, находятся в опасности, не могут вернуться домой. При этом участники отряда постоянно имеют дело с бездорожьем. При использовании в работе вышеупомянутых машин неполадки не наблюдались даже при жесткой эксплуатации: максимальная глубина преодолеваемого брода — 700 мм, углы въезда и съезда — 28 градусов. Немаловажно и то, что машины снабжены всеми возможными системами безопасности — это играет важную роль при такой эксплуатации.