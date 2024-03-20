Жители Богородицка не могут пройти по улице Макаренко и Комсомольской

Кто-то из местных жителей уже пытался самостоятельно очистить этот участок от грязи, но все равно пройти по нему становится невозможно. Люди задаются вопросом, почему все эти работы всегда проводятся именно здесь и почему нету должного уважения к жителям города. К тому же, снег, который исправно расчищали зимой, будет таять на этом участке еще долгое время, возможно, около месяца. Неподалеку находится школа, и дети вынуждены ходить по этой грязи. Такая ситуация вызывает у горожан стыд и негодование.