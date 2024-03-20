Жители Богородицка не могут пройти по улице Макаренко и Комсомольской

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Однако после завершения работ, коммунальщики оставили за собой большую грязь и беспорядок, пишет tsn24.ru.
Кто-то из местных жителей уже пытался самостоятельно очистить этот участок от грязи, но все равно пройти по нему становится невозможно. Люди задаются вопросом, почему все эти работы всегда проводятся именно здесь и почему нету должного уважения к жителям города. К тому же, снег, который исправно расчищали зимой, будет таять на этом участке еще долгое время, возможно, около месяца. Неподалеку находится школа, и дети вынуждены ходить по этой грязи. Такая ситуация вызывает у горожан стыд и негодование.
Жители также отмечают, что работы на этом участке проводятся почти каждый год. Летом 2021 года уже были проведены работы по перекопке улицы, и тогда разрытие затянулось на несколько месяцев. Поэтому текущая ситуация вызывает особое беспокойство и недоверие к коммунальным службам.