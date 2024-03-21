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Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Как улицы Нижнего Тагила встречают весну: фоторепортаж редакции TagilCity.ru

Как улицы Нижнего Тагила встречают весну: фоторепортаж редакции TagilCity.ru

21 марта 2024, 07:29
Фото: tagilcity.ru
Минула уже половина марта, а это значит, что Нижний Тагил постепенно сбрасывает с себя массивные сугробы. TagilCity.ru прогулялся по улицам города и подготовил фоторепортаж о том, как улицы города встречают весну.

Вот и наступил тот период, при котором тает снег. Конечно, это не нравится ни водителям, ни пешеходам, но что поделать — это время надо перетерпеть.

Фото: tagilcity.ru
Фото: tagilcity.ru

На многих тротуарах в Нижнем Тагиле уже полностью растаял снег. Он лежит только обочине.

Фото: tagilcity.ru

В парках и скверах на дорогах ситуация другая, там снег не тронут, он постепенно тает. На поверхности видны мокрые следы, характерные для весеннего периода.

Фото: tagilcity.ru
Фото: tagilcity.ru
Фото: tagilcity.ru

Такая же ситуация во дворах: снег там сходит медленнее. Из-за этого образуются колеи из снежной каши.

Фото: tagilcity.ru

Из плюсов — на некоторых детских площадках оттаивают игровые конструкции.

Фото: tagilcity.ru

А вот и медведи вышли из спячки.

Фото: tagilcity.ru

А близ творческих учреждений из снега высовывается рыба. Смотрится довольно необычно, согласны?

Фото: tagilcity.ru

На улице заметно потеплело, а это значит, что во время прогулки на свежем воздухе можно задержаться и подольше посидеть на скамейках.

Фото: tagilcity.ru

Уже можно полюбоваться на пейзаж с Тагильским прудом. Некоторые до сих пор не боятся ходить через него.

Фото: tagilcity.ru

Хотя со стороны «Тагильской лагуны-2» вовсю виднеется полынья.

Фото: tagilcity.ru
Фото: tagilcity.ru
Фото: tagilcity.ru

На «Тагильской лагуне» люди занимаются спортом. Вот бабушки тренируются на спортплощадке, а вот катаются молодые люди на роликах.

Фото: tagilcity.ru
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле уже пахнет весной. И это не в плохом смысле. Солнечные дни поднимают настроение.

Фото: tagilcity.ru

Облысевшие за зиму деревья готовятся набирать зелень и распускаться. Не успеем оглянуться, как они обрастут листьями.

Фото: tagilcity.ru

Во всем городе наводят порядок. Дорожники трудятся над уборкой вдоль проезжих частей.

Фото: tagilcity.ru

Владельцы магазинов организовали собственные мероприятия по очистке тротуаров ото льда. Ходить местами довольно скользко, так что будьте осторожны и берегите себя этой весной.

Фото: tagilcity.ru
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Город#Весна#Улицы#Таяние#Екатеринбург#Спецпроекты#Фоторепортаж#Юлия Мамонтова
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