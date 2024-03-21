Как улицы Нижнего Тагила встречают весну: фоторепортаж редакции TagilCity.ru

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Вот и наступил тот период, при котором тает снег. Конечно, это не нравится ни водителям, ни пешеходам, но что поделать — это время надо перетерпеть.
На многих тротуарах в Нижнем Тагиле уже полностью растаял снег. Он лежит только обочине.
В парках и скверах на дорогах ситуация другая, там снег не тронут, он постепенно тает. На поверхности видны мокрые следы, характерные для весеннего периода.
Такая же ситуация во дворах: снег там сходит медленнее. Из-за этого образуются колеи из снежной каши.
Из плюсов — на некоторых детских площадках оттаивают игровые конструкции.
А вот и медведи вышли из спячки.
А близ творческих учреждений из снега высовывается рыба. Смотрится довольно необычно, согласны?
На улице заметно потеплело, а это значит, что во время прогулки на свежем воздухе можно задержаться и подольше посидеть на скамейках.
Уже можно полюбоваться на пейзаж с Тагильским прудом. Некоторые до сих пор не боятся ходить через него.
Хотя со стороны «Тагильской лагуны-2» вовсю виднеется полынья.
На «Тагильской лагуне» люди занимаются спортом. Вот бабушки тренируются на спортплощадке, а вот катаются молодые люди на роликах.
В Нижнем Тагиле уже пахнет весной. И это не в плохом смысле. Солнечные дни поднимают настроение.
Облысевшие за зиму деревья готовятся набирать зелень и распускаться. Не успеем оглянуться, как они обрастут листьями.
Во всем городе наводят порядок. Дорожники трудятся над уборкой вдоль проезжих частей.
Владельцы магазинов организовали собственные мероприятия по очистке тротуаров ото льда. Ходить местами довольно скользко, так что будьте осторожны и берегите себя этой весной.