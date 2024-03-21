Лисья гора, светофоры и лагеря в Нижнем Тагиле временно останутся без света

№ п/п Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

1 с 18.03.2024 09:00 по 23.03.2024 17:00 (ежедневно, с включением на ночь) п. Черноисточинск: Станция катодной защиты №89 (АО «Межрегионэнергосбыт»);

Оздоровительный лагерь «Солнечный» (МАУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей»);

Озд.лагерь «Янтарный» (НАО «НТКРЗ»);

К/сад №12 (Некоммерческое партнерство «Общество садоводов ОАО „НТМК“);

К/сад „Автомобилист — 2“ (Садоводческое некоммерческое товарищество „Автомобилист-2“).

2 с 19.03.2024 09:00 по 22.03.2024 17:00 (ежедневно, с включением на ночь) Бригадная 101, 103, 104, 105, 106, 106А, 107, 108, 108а, 109, 110, 110а, 111, 112, 112а, 113, 113а, 114, 114а, 115, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 126а, 128, 128а, 128б, 132, 134, 136, 138, 138А, 138а, 140, 140а, 142, 144, 146, 146а, 148, 150а, 91, 93, 95, 97, 99, 99а; Гаева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 1а, 1б, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7а, 8;

Дальневосточная 16;

Доменная 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20а, 22, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Коммуны 1, 10, 10-2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-1, 18, 1а, 2, 20, 21, 23, 25, 2а, 2б, 3, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39а, 39б, 4, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 49 А, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 5а, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66, 67, 67 Б, 67А, 68, 68а, 69, 69 А, 7, 70, 71 А, 72, 73, 74, 75, 75Б, 76, 77, 78, 79, 79а, 8, 81, 83, 83а, 85, 85а, 87, 89, 9;

Лисогорская 1, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15а, 16, 18, 18а, 2, 2 В, 20, 20а, 21а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 30, 30а, 31, 32, 33, 35, 3а, 4, 5, 5 А, 6, 6а, 8, 9;

Малая Гальянская 100, 102, 104, 57, 57а, 59, 59а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67а, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79а, 80, 81, 82, 82а, 83, 83а, 84, 84а, 84б, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99;

Павлика Морозова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9; Рабочая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42/1, 42/2, 42а, 43, 44а, 45, 46, 47/1, 48, 5, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 56 А, 57, 58, 58а, 58б, 59, 59а, 6, 60, 60А, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85а, 9;

Рябиновая 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44;

Соревнования 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16а, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 2а, 3, 3 а, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 40а, 41, 42, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 61а, 62, 62а, 63, 64, 65, 67, 7, 8, 9;

Ударная 10, 11, 11б, 12, 13а, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 22Б, 22а, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 9в, 9г; Челюскинцев 31, 39-2, 41, 47; Н/о ТП-4012 пер. Каневский;

светофорный объект типа Т7 Бригадная -Уральский пр-т (в районе д/сада № 19);

Дом Гаева 11гар; жилой дом Коммуны 6 гараж;

Н/о ТП-4037 Лисогорская /пер. Каневский;

Гараж Малая Гальянская 67а/гара;

Гараж Малая Гальянская 71гар;

ШР-7 Малая Гальянская опора № 43;

ШР-18 Рабочая опора № 7;

жилой дом Соревнования 2 литер Б;

Дом Ударная 36верхв; газорегуляторный пункт ПГБ-50Н-2 Черноисточинское шоссе мкр «Старая Гальянка»;

реконструкция сторожевой башни на Лисьей горе;

Сторожевая башня на Лисьей горе;

Светофор Черноисточинское ш. — Лисогорская;

Опора Лисогорская.

3 с 19.03.2024 23:00 по 21.03.2024 07:00(2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Зари 31, 31а, 33, 33а, 35, 41.

4 с 20.03.2024 09:00 по 22.03.2024 16:00 Салдинское шоссе 13А;

базовая станция сотовой связи Салдинское шоссе.

5 с 20.03.2024 23:00 по 21.03.2024 23:50(2 раза по 30 минут для перевода нагрузки) Алапаевская 10;

Гвардейская 22, 24, 26, 38;

Индивидуальная 4, 6;

Копровая 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9;

Матросова 1-А, 15, 17, 19, 21;

Минина 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Огнеупорная 1, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 2, 2-А, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 54, 7, 8;

Черноморская 1, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 2а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66;

Чернышевского 13, 15, 17, 19, 25, 27, 27 А, 34, 36, 38, 40, 5, 9;

установка катодной защиты газопровода Копровая р-он дома 6;

РСПД Матросова 17 подъезд 2;

ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения гаражных боксов № 574, 573 Матросова гараж;

Дом Огнеупорная 23/12;

Дом Огнеупорная 25/11;

Дом Огнеупорная 37/42;

нежилое здание (гараж) Огнеупорная 48в, корпус 1;

РСПД Огнеупорная 5 подъезд 2;

МКД Черноморская 13/10;

СКТ-075 Черноморская 13/10;

жилой дом Черноморская 64/32;

Дом Чернышевского 21/39;

ТП-3648;

ТП-3675;

ТП-3676;

гаражный бокс Огнеупорная;

ГСК Чернышевского.

6 с 20.03.2024 23:00 по 21.03.2024 23:59(2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Черноисточинское шоссе 15, 15Б, 15а, 17, 19, 21, 23а, 35А, 68;

УКЗ Черноисточинское шоссе 19 р-н п/о №49;

магазин Черноисточинское шоссе.

7 с 21.03.2024 09:00 по 21.03.2024 16:00 Ак. Павлова 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 4, 40, 6, 8;

Дружбы народов 1;

жилой дом Ак. Павлова;

Кладбище (ТП-828) Рудник III Интенационала.

8 с 21.03.2024 09:00 по 21.03.2024 16:00 Ак. Павлова 13, 15, 17, 19, 1Б, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 5, 7, 9.

9 с 21.03.2024 09:00 по 21.03.2024 16:00 Гвардейская 10, 12, 14, 16, 16/2, 4, 6, 6/14;

Кутузова 15, 15/8, 16, 17;

Матросова 18, 22;

Пожарского 11, 13, 15, 3, 9;

Шевченко 17, 19;

СКТ-075 Матросова 18/17;

РСПД Матросова 22 подъезд1;

ТП-3620.

10 с 21.03.2024 09:00 по 21.03.2024 16:00 Ежовая 1, 11, 13, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 5, 7, 9;

Калужская 157, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 190, 192, 192а;

Киевская 147, 147А, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179г;

Туманная 1;

Автостоянка Киевская (р-н дамбы р. Ежовая);

БССС «МЖК стоянка-2» Киевская Ежовая;

нестационарный торговый объект Киевская между домами 179 и 195.

11 с 21.03.2024 09:00 по 21.03.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Большая-Гальянская 132а, 134Б;

Пришвина 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99;

Дом Пришвина 120 гараж;

гараж Пришвина 130гар;

ШР-12 Пришвина опора № 15.

12 с 21.03.2024 09:00 по 21.03.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Верескова 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 42а;

Нагорная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 9, 9а;

Совхозная 5.

13 с 21.03.2024 09:00 по 21.03.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Дружинина 1, 1 Б, 11, 11а, 12, 12 А, 13, 14, 15, 16, 18, 1а, 20, 22, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9;

Ульяны Громовой 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 6, 7, 8, 9;

опора двойного назначения Дружинина в районе дома 5 Б;

БССС «Невского» Совхозная северо-западнее 5Б.

14 с 21.03.2024 09:00 по 21.03.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Трудовая 49а, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 59а, 61, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 67-1, 67-2, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 73, 73 А, 73а, 73б, 75, 77.

15 с 21.03.2024 09:00 по 21.03.2024 16:00(с перерывом электроснабжения на 1 час) Гранитная 61-75, 42-60, 41-59;

Висимская 21-28.

16 с 21.03.2024 09:00 по 21.03.2024 16:00(с перерывом электроснабжения на 1 час) Декабристов 17А;

Челюскинцев 100, 102, 104, 106, 106а, 108а, 110, 112, 112а, 114, 115, 115А, 116, 117, 117а, 119, 121, 123, 123а, 125, 125а, 127, 127а, 129, 131, 131А, 133б, 135, 137, 139, 94, 96, 96а, 98;

Остановочный комплекс Челюскинцев /Декабристов.

17 с 21.03.2024 09:00 по 21.03.2024 16:00(с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Зеленая 24, 26, 28;

Мира 32, 33, 34, 35;

Пушкина 23, 25, 27, 29;

Советская 74, 74А, 83 в, 83б;

Уральская 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 33г, 35, 37, 39, 41, 43, 45;

Школьная 13;

Советская (Покровка) 72, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 97;

Жилой дом Уральская земельный участок 37А;

светофорный объект, наружное освещение пешеходного перехода Покровское а/д г. Н.Тагил-г.Н.Салда км 22+206;

светофорный объект, наружное освещение пешеходного перехода Покровское а/д г. Н.Тагил-г.Н.Салда км 22+348.

18 с 21.03.2024 09:00 по 21.03.2024 16:00(с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Широкая 6;

Школьная 3, 8;

Черниговская 1"б», 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 5аа, 6, 6 А, 7, 8, 9;

Советская (Покровка) 26, 28, 30, 34, 38.

19 с 21.03.2024 09:30 по 21.03.2024 12:00 Вагоностроителей 21;

Дзержинского 35, 37, 39, 41, 43;

Магазин промышленных товаров Дзержинского 43 (площадь бывшей кв. 23);

Магазин промышленных товаров Дзержинского 43-13.14;

Магазин Дзержинского 43-15.

20 с 21.03.2024 09:30 по 21.03.2024 14:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: 1-я Советская 7А, 7б, 21А, 22А, 28, 28А;

2-я Фабричная 1.

21 с 21.03.2024 09:30 по 21.03.2024 14:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Калинина 100, 104, 106, 108, 69А, 69В, 71, 71а, 73, 73А, 75, 77А, 79, 81, 83, 83Ж, 87, 89 Г, 90, 92, 94, 94А, 96, 98; Ушкова 10Г, 39, 6В

22 с 21.03.2024 09:30 по 21.03.2024 15:00 п. Черноисточинск: Восточная 50, 52 Б, 54, 57;

Мамина-Сибиряка 20 А, 21, 23Б, 40, 42;

Фрунзе 2 Б;

Пионерская 10Д, 12б, 14, 27Б;

наружное освещение ТП-5603 Мамина-Сибиряка.

23 с 21.03.2024 10:00 по 21.03.2024 12:00 Липовый тракт 15, 17, 19, 21, 23, 23Г;

Черемшанская 5;

Гараж Липовый тракт 17гар.

24 с 21.03.2024 10:00 по 21.03.2024 15:00 п. Висим: Рабоче-Крестьянская 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82;

Пионерская 1, 10, 10 А, 11, 12, 14, 14 А, 15, 16, 17, 18 А, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

25 с 21.03.2024 11:00 по 21.03.2024 12:00 Ильича 24, 26, 28, 30;

Тимирязева 32, 34, 36.

26 с 21.03.2024 13:30 по 21.03.2024 15:00 Рябиновая 5;

Сиреневый бульвар 51;

Малиновая 1, 12, 2, 3, 4, 8.

27 с 22.03.2024 09:00 по 22.03.2024 16:00 Грунтовая 54;

Фаины Шаруновой 57, 58, 59, 68.

28 с 22.03.2024 09:00 по 22.03.2024 16:00 Знаменская 1, 12, 18, 20, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9;

Кузбасская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 26, 28, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Лозовая 11, 13, 14, 16, 17, 18, 1а, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 35а, 36, 4, 5, 7, 9;

Мамина-Сибиряка 1, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 2а, 2б, 4, 6;

Гараж Мамина-Сибиряка 2 баня;

ШУО-0,4кВ от ТП-3829.

29 с 22.03.2024 09:00 по 22.03.2024 16:00 Партизанская 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 8а;

Площадная 3;

Рабкоров 1 В;

Сталеваров 16;

Интернациональная 10, 13, 18, 2, 20, 8;

Раисы Никитиной 13, 17, 18, 21, 25, 6.

30 с 22.03.2024 09:30 по 22.03.2024 10:30 Кушвинский тракт 2, 21;

рубеж автоматической фиксации нарушении ПДД Краснознаменная в районе Мемориала Центрального кладбища;

Магазин-салон ритуальных услуг Кушвинский тракт, территория кладбища «Центральное»;

жилой 3-х квартирный дом Кушвинский тракт подсобное хоз-во; крематорий п. Песчаный;

Павильон (в р-не центрального входа кладбища «Рогожино») Кушвинский тракт.

31 с 22.03.2024 10:00 по 22.03.2024 14:00 Тагилстроевская 6, 6А;

Черноисточинское шоссе 13.

32 с 22.03.2024 10:00 по 22.03.2024 15:00 п. Висим: Пролетарская, 16,17,25,27,

М.Горького 1-19,2-18,22,

Ключевская, 1-5а, 9-12,2-10,14,16.

33 с 22.03.2024 11:00 по 22.03.2024 12:00 Промышленный 19, 21, 4, 6, 6/2, 8;

Тагильская 41, 43а, 45-1, 45-2, 45-3, 45-4, 45-5, 47, 51, 53, 53а, 55, 57, 59.

34 с 24.03.2024 23:00 по 26.03.2024 07:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Белявского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 5г, 6, 6-1, 7, 8, 9;

Вагоностроителей 2, 4, 4(1), 4-25, 4-4, 6, 6-15, 6-2, 6-3, 8, 8-27;

Докучаева 15, 19, 21, 3, 9;

Коминтерна 10, 10г, 12г, 15, 16, 20, 21г, 3, 4, 9;

Репина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 2г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Салдинская 10, 11, 12, 12-1, 13, 14, 15, 16, 6, 8;

Юности 1, 1Б, 1а, 3/1, 3/2, 3/3, ¾, 5;

Холкина 10, 11, 12, 13, 13г, 14, 15, 16, 1а, 1б, 1г, 2, 3, 4, 5, 6, 6г, 7, 8, 9;

нежилое помещение Вагоностроителей 2 пом.28;

Магазин «Цветы» Вагоностроителей 4 (бывш. кв. 13);

магазин Вагоностроителей 6 (бывш. кв. 27,28,13);

магазин промтоваров Вагоностроителей 8 (бывш.кв.3);

электронно-цифровой билборд (рекламный щит) Вагоностроителей Восточное шоссе;

трамвайный остановочный комплекс Вагоностроителей в районе дома № 2;

нежилое помещение Вагоностроителей д. 8 пом.1026;

Реклама Восточное шоссе — Юности (у кафе «Огни Вагонки»);

Реклама Восточное шоссе 2 У аварийно-дисп службы;

Наружное освещение ТП-2082 Восточное шоссе Вагоностроителей;

рекламная конструкция Восточное шоссе после путепровода;

рекламная конструкция Северное шоссе Восточное шоссе;

нежилое помещение Юности 3 корп.2;

Наружное освещение ТП-2085 Холкина Белявского;

наружное освещение ТП-2085;

Гаражные боксы Докучаева;

Гаражи (88 боксов) Салдинская.

35 с 25.03.2024 06:00 по 25.03.2024 19:00(2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) п. Черноисточинск: Гоголя 4;

Юбилейная 5, 7а.

36 с 25.03.2024 09:00 по 25.03.2024 16:00 Знаменская 1, 12, 18, 20, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9;

Лозовая 14, 16, 25, 29, 33, 34, 35, 35а, 36;

Мамина-Сибиряка 1, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 23, 2а, 2б, 4, 6;

Гараж Мамина-Сибиряка 2 баня.

37 с 25.03.2024 09:00 по 25.03.2024 16:00 Кузбасская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 26, 28, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Лозовая 11, 13, 17, 18, 1а, 21, 22, 23, 24, 28, 4, 5, 7, 9;

Мамина-Сибиряка 21.

38 с 25.03.2024 09:00 по 27.03.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Байдукова 11, 7;

радиотелевизионная передающая станция Монтажников / Магистральная.

39 с 25.03.2024 09:00 по 29.03.2024 17:00 (ежедневно, с включением на ночь) Коммуны 43, 58, 58а, 62, 64, 66, 67, 67 Б, 68, 68а, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 75Б, 76, 77, 78, 79, 79а, 81, 83, 83а, 85, 85а, 87, 89;

Павлика Морозова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9;

Рабочая 62;

газорегуляторный пункт ПГБ-50Н-2 Черноисточинское шоссе мкр «Старая Гальянка».

40 с 25.03.2024 09:30 по 25.03.2024 10:30 п. Черноисточинск: Мира 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 58, 62, 64, 70;

Садовая 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68;

Тургенева 6;

Ударная 17А.

41 с 25.03.2024 09:30 по 26.03.2024 15:00(ежедневно, с включением на ночь) ул.Уютная 5-12;

ул.Исинская 2б, 2а;

ул.Охотников 36;

СК 1 «Строительный трест 88» уч. 1, 4, 9, правление, 49а, 50, 52, 60, 63, 65, 66;

СК 2 ПО УВЗ уч. 558, 561, 408;

Сторожка кладбища «Пихтовые горы»;

АЗС ул. Янтарная;

Торговый павильон ул. Пихтовая.

42 с 25.03.2024 09:30 по 29.03.2024 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) Декабрьская 37;

Заречная 101, 103, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 122А, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 95, 97, 99;

Квартира Заречная 115/1;

Жилой дом Заречная 115/2.

43 с 25.03.2024 11:00 по 25.03.2024 12:00 п. Черноисточинск: Совхозная 10;

2-я Советская 12, 29, 2В, 4, 6, 6А, 7А, 8, 9В, 9Г;

БССС (врем) 2-я Советская п. Черноисточинск.

44 с 25.03.2024 13:00 по 25.03.2024 15:00 п. Висим: Гагарина 1, 1 В, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 1Б, 21, 22, 23, 24, 25А, 27, 27/1, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 51А, 51а, 54, 6, 7, 8, 9;

Зеленая 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8;

Ленина 10, 11, 14, 2, 3, 4, 4А, 6, 7, 7А;

Мира 1, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16 б, 16В, 17, 17А, 2, 3, 4, 5, 5Д, 6, 6А, 8, 8 А;

8 Марта 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

строительный вагончик с. Сулём км 12+490 а/дороги;

ЛЭП-10кВ ТП-10/0,4кВ СТП 25/10/0,4 наружное освещение с. Сулем (от сущ. опоры);

ЩУО — 0,4 кВ Гагарина автодорога с. Сулём — д. Илим;

ПУ-6120А с. Сулем.

45 с 25.03.2024 15:00 по 25.03.2024 16:00 п. Черноисточинск, улица Восточная 20, 26, 27, 27а, 29, 31, 33, 50а, 52А, 54 А, 54 Б, 55А, 55б, 56 А, 58 А, 78А.

46 с 26.03.2024 09:00 по 26.03.2024 16:00 Балакинская 61.

47 с 26.03.2024 09:00 по 26.03.2024 16:00 Грунтовая 31, 39, 43;

Рабкоров 2 Б, 2 Г;

Фаины Шаруновой 25, 31, 35, 43, 49, 52, 56;

Грунтовый пер. 6.

48 с 26.03.2024 09:00 по 26.03.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Авангардная 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 47, 51, 53, 55, 57;

Володарского 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8; Коровина 10;

Красноярская 1, 3, 5;

Омская 2;

Писарева 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 53.

49 с 26.03.2024 09:00 по 26.03.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Авиационная 1, 2, 4;

Маяковского 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Чайковского 67.

50 с 26.03.2024 09:00 по 26.03.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Большая-Гальянская 147а;

Бригадная 104;

Малая Гальянская 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 38а, 40, 40а, 42, 44, 44 А, 46, 48, 50, 52, 54а, 54б, 56, 58, 60.

51 с 26.03.2024 09:00 по 26.03.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Коммуны 100, 101, 102, 104, 105, 106, 106а, 107, 107а, 108, 109, 110, 111, 111а, 112, 113, 114, 115, 115а, 94, 96а, 98, 98а, 99;

Павлика Морозова 21, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28, 28 А, 28б, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 55, 57, 59;

Соревнования 104, 106, 108, 110, 112а, 113;

Тихий 11;

Дом Коммуны 111-1;

светофорный объект типа Т7 Черноисточинское шоссе /ул.Коммуны.

52 с 26.03.2024 09:00 по 26.03.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Крайняя 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 60, 62, 64.

53 с 26.03.2024 09:00 по 29.03.2024 17:00 (ежедневно, с включением на ночь) п. Черноисточинск: Станция катодной защиты №89 (АО «Межрегионэнергосбыт»);

Оздоровительный лагерь «Солнечный» (МАУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей»);

Озд.лагерь «Янтарный» (НАО «НТКРЗ»);

К/сад №12 (Некоммерческое партнерство «Общество садоводов ОАО „НТМК“);

К/сад „Автомобилист — 2“ (Садоводческое некоммерческое товарищество „Автомобилист-2“).

54 с 26.03.2024 10:00 по 26.03.2024 12:00 с. Покровское: Октябрьская 14;

Полевая 10, 21, 3;

Октябрьская (Покровка) 10, 11, 13.

55 с 26.03.2024 10:00 по 26.03.2024 14:00 с. Покровское: Космонавтов 1, 2;

Победы 10;

Правды 1, 11, 3, 5, 7;

Школьная 10, 12, 30, 5, 7;

Надеждинская 10, 10аа, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 8, 9.

56 с 26.03.2024 10:00 по 26.03.2024 14:00 с. Покровское: Школьная 15-19, 28-32;

Зеленая 18-22а, 17-29;

Мира 20-30, 21-31.

57 с 26.03.2024 10:00 по 26.03.2024 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) п. Черноисточинск: ул.Ленина, 101а, 110-118:106а, Ленина 114 А;

118;

Наружное освещение ТП-5098 (Ленина, Фабричная) Ленина.

58 с 26.03.2024 10:00 по 26.03.2024 17:00 Восточное шоссе 10Б, 23;

светофорный объект Восточное шоссе ул. Кулибина;

АГНКС-2 (резерв) Восточное шоссе;

АЗС № 4 Восточное шоссе.

59 с 26.03.2024 23:00 по 28.03.2024 07:00(2 раза по 30 минут для перевода нагрузки) Окунева 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 42;

Энтузиастов 2а, 2б;

Юности 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 39а;

реабилитационный центр и детское кафе Ленинградский проспект /ул. Окунева.

60 с 27.03.2024 09:00 по 27.03.2024 15:00 садовый дом СНТ Руш-2 УЧ. 5;

садовый дом СНТ Руш-2 УЧ. 6;

садовый дом СНТ Руш-2 УЧ. 14.

61 с 27.03.2024 09:00 по 27.03.2024 16:00 Балакинская 2, 3 Б;

Металлургов 66, 70;

Огнеупорная 61а;

АЗС Балакинская;

КНС № 22 Балакинская.

62 с 27.03.2024 09:30 по 27.03.2024 16:00 Гранитная 21-39, 22-40;

Малахитовая 25-49;

антенно- мачтовое сооружение связи п.Голый Камень вблизи СТ «Заря».

63 с 27.03.2024 23:00 по 28.03.2024 04:00 Восточное шоссе 17, 21, 21 б, 21А, 21В, 21Е, 27, 4;

Кулибина 68, 68 А, 70;

РК NTG 117 GGBB Восточное шоссе (101 а/дорога у АЗС);

РК NTG 046 GGBB (АРБПиЭО №13 от 17.04.2005) Восточное шоссе 100 м после ПОПАТА;

светофорный объект Восточное шоссе 17 ТЦ «Восточный»;

РК NTG 041 GGBB (АРБПиЭО №13 от 17.04.2005) Восточное шоссе 200 м до АЗС;

РК NTG 023 GGBB (АРБПиЭО №13 от 17.04.2005) Восточное шоссе 200 м до ПОПАТА;

светофорный объект Восточное шоссе 21 (Автохозяйство);

РК NTG 086 (АРБПиЭО №13 от 17.04.2005) Восточное шоссе 250 м после АЗС;

РК NTG 022 GGBB (АРБПиЭО №13 от 17.04.2005) Восточное шоссе напротив КХП;

РК NTG 010 GGBB Восточное шоссе напротив ПОПАТ недалеко от АЗС;

РК NTG 081 GGBB (АРБПиЭО №13 от 17.04.2005) Восточное шоссе перед путепроводом;

гаражный бокс Индустриальная напротив гаража УВД;

объект на земельном участке для эксплуатации платной открытой автостоянки Кулибина 68 (участок 1);

административное здание (авторынок «Кушвинский») Кулибина 68 (участок 2);

гаражный бокс №152 Кулибина ГЭК «Кедр»;

гараж Кулибина бокс № 224;

н/о ТП-1109 (АГД-101);

ГСК «Кедр» Все; нежилое здание Кулибина.

64 с 28.03.2024 09:00 по 28.03.2024 15:00 7 Ноября 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 120, 122, 123, 125, 90, 91А, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99;

Авиационная 37;

Балакирева 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44;

Мечникова 13, 15, 21, 22, 24, 30;

Сибирская 112, 92;

Энтузиастов 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83.

65 с 28.03.2024 09:00 по 28.03.2024 16:00 Балакинская 1, 3 Б;

Металлургов 25, 25А, 64, 68;

Автостоянка Красных Зорь /Балакинская;

КНС № 22 Балакинская.

66 с 28.03.2024 09:00 по 28.03.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Коксовая 23, 25, 27, 29, 31, 33;

Полевая 16, 16аа, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;

Сосновая 15а;

Сухоложская 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34.

67 с 28.03.2024 09:00 по 28.03.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск, улица Калинина 110, 75Б, 77Б, 79Б, 81А, 81б, 83 А, 83В, 85 Б, 85В, 85а, 87А, 87Б, 87В, 89 А, 89В, 90А, 91В, 91б, 93, 93В.

68 с 28.03.2024 09:00 по 28.03.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Кирова 35-41; Садовая 26-46

69 с 28.03.2024 09:00 по 28.03.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Октябрьская 101, 104, 105, 106А, 110, 110А, 111, 116;

индивидуальный жилой дом Октябрьская 112 А;

Земельный участок с жилым строением Октябрьская участок № 106.

70 с 28.03.2024 09:30 по 28.03.2024 10:30 Борцов Революции 1;

Восстания 12, 12/2, 12а, 14, 16, 16-2, 16-3, 18, 19, 19/1, 19а, 21, 23, 25/1, 25а, 27, 29;

Восточная 17 А, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 37а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62;

Ст. Разина 22;

ЛЭП-0,22 кВ ВРУ-0,22 кВ светофорный объект Жуковского / ул. Восточная;

ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения гаражного бокса № 60 Жуковского ГСК «Маяк».

71 с 28.03.2024 09:30 по 28.03.2024 14:00 Носова 109, 111, 113, 113а, 115, 115а, 117а, 119, 121, 121а, 123, 127, 127а, 131, 133;

Союзная 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 16, 18, 18а, 1б, 2, 20, 20Б, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

индивидуальный жилой дом Носова 115 Б.

72 с 28.03.2024 09:30 по 28.03.2024 14:00 Трудовая 100, 100а, 101, 102а, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 74, 76, 76а, 77а, 78, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 90, 91, 92, 92б, 93, 93а, 94, 94а, 95, 96, 96 А, 97, 98, 99;

Дом Трудовая 92а/1;

Дом Трудовая 92а/2.

73 с 28.03.2024 09:30 по 28.03.2024 15:00 гБелявского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 5г, 6, 6-1, 7, 8, 9;

Докучаева 15, 19, 21, 3, 9;

Коминтерна 10, 10г, 12г, 15, 16, 20, 21г, 3, 4, 9;

Репина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 2г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Салдинская 10, 11, 12, 12-1, 13, 14, 15, 16, 6, 8;

Юности 5;

Холкина 10, 11, 12, 13, 13г, 14, 15, 16, 1а, 1б, 1г, 2, 3, 4, 5, 6, 6г, 7, 8, 9;

Наружное освещение ТП-2085 Холкина Белявского;

наружное освещение ТП-2085;

Гаражные боксы Докучаева;

Гаражи (88 боксов) Салдинская.

74 с 28.03.2024 10:00 по 28.03.2024 16:00 Восточное шоссе 17, 21, 21 б, 21А, 21В, 21Е, 27, 4;

Кулибина 68, 68 А, 70;

РК NTG 117 GGBB Восточное шоссе (101 а/дорога у АЗС);

РК NTG 046 GGBB (АРБПиЭО №13 от 17.04.2005) Восточное шоссе 100 м после ПОПАТА;

светофорный объект Восточное шоссе 17 ТЦ «Восточный»;

РК NTG 041 GGBB (АРБПиЭО №13 от 17.04.2005) Восточное шоссе 200 м до АЗС;

РК NTG 023 GGBB (АРБПиЭО №13 от 17.04.2005) Восточное шоссе 200 м до ПОПАТА;

светофорный объект Восточное шоссе 21 (Автохозяйство);

РК NTG 086 (АРБПиЭО №13 от 17.04.2005) Восточное шоссе 250 м после АЗС;

РК NTG 022 GGBB (АРБПиЭО №13 от 17.04.2005) Восточное шоссе напротив КХП;

РК NTG 010 GGBB Восточное шоссе напротив ПОПАТ недалеко от АЗС;

РК NTG 081 GGBB (АРБПиЭО №13 от 17.04.2005) Восточное шоссе перед путепроводом;

гаражный бокс Индустриальная напротив гаража УВД;

объект на земельном участке для эксплуатации платной открытой автостоянки Кулибина 68 (участок 1);

административное здание (авторынок «Кушвинский») Кулибина 68 (участок 2);

гаражный бокс №152 Кулибина ГЭК «Кедр»;

гараж Кулибина бокс № 224; н/о ТП-1109 (АГД-101);

ГСК «Кедр» Все;

нежилое здание Кулибина.

75 с 28.03.2024 10:00 по 28.03.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Октябрьская 101, 104, 105, 106А, 110, 110А, 111, 116;

индивидуальный жилой дом Октябрьская 112 А;

Земельный участок с жилым строением Октябрьская участок № 106.

76 с 28.03.2024 11:00 по 28.03.2024 12:00 Тенистая 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19а, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

Базовая станция сотовой связи Тенистая /Б. Кооперативная.

77 с 28.03.2024 13:30 по 28.03.2024 14:30 Привольная 6;

Лапина гора 17;

Вербная 1, 2, 8;

Светлореченская 3, 5.

78 с 29.03.2024 09:00 по 29.03.2024 16:00 Балакинская 40, 42, 46, 52;

Землячки 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 20а;

Солнечная 5;

Черноморская 37, 39, 39-4, 39-6, 43, 45;

гаражный бокс Балакинская в р-не дома 52;

Гараж Черноморская 45/52;

ТП-3850.

79 с 29.03.2024 09:00 по 29.03.2024 16:00 Балакинская 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92;

Вишневая 61, 63, 65, 67, 69;

Долинная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Ленская 64, 66, 72;

Дом Долинная 29/68.

80 с 29.03.2024 09:30 по 29.03.2024 12:00 Газетная 86, 88, 88-1;

Карла Маркса 83, 87, 87-4, 91, 93, 95, 97;

Мира 30, 32, 34;

Октябрьской Революции 33, 35, 37, 37А, 37а, 39;

Магазин, офисное помещение Газетная 86 (площадь бывш. кв. 28);

офис Газетная 88, / Октябрьской революции, 39 (бывшая кв. № 30);

Офисы Газетная 88-9, 10;

Кластер 057 Газетная 88/39;

Интернет Газетная 88/39;

УКЗ Карла Маркса (район ж/д 83);

магазин промтоваров Карла Маркса 83/30;

нежилое помещение Карла Маркса 83/30;

Кластер 057 Карла Маркса 83/30;

Интернет Карла Маркса 83/30 Мира;

Магазин «Светильники» Карла Маркса 83/30-1,2;

М-н «Янтра» Карла Маркса 83/30-21;

нежилое помещение в многоквартирном жилом доме Карла Маркса 87 (помещение 1002);

магазин промтоваров «Эилант» Карла Маркса 87 кв. 2;

нежилое помещение Карла Маркса 87 пом.1001;

Магазин промтоваров Карла Маркса 87-13;

Магазин «Фурор» Карла Маркса 91-1,2,3,4,13,14;

Салон-магазин мебели Карла Маркса 91-15;

магазин «Ткани» Карла Маркса 95 (бывш. кв. 14);

Магазин промтоваров Карла Маркса 95-3,4,13;

магазин Карла Маркса 97-17;

Магазин промтоваров Карла Маркса 97-25;

офис Карла Маркса 97-26,27;

нежилое помещение Карла Маркса 97/33;

Кластер 057 Карла Маркса 97/33;

Офис Карла Маркса 97/33;

Магазин промышленных товаров Карла Маркса 97/33 — 1 /Окт. рев.;

офисное помещение Октябрьской Революции 35 — кв. 14,15,16;

гаражный бокс Октябрьской Революции 37 А ГСК Восток бокс №16;

РК NTG 075 GGBB (АРБПиЭО №11 от 2003) Октябрьской Революции 39/Газетная 88;

Светофор Газетная — Октябрьской Революции.