В Госдуме говорят о необходимости повышения статуса учителя

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Престиж этой профессии не только признак ее значимости и авторитета, но и гарантия качественного образования для учеников.
Для повышения престижа работы учителей необходимо создать условия, которые будут делать эту профессию привлекательной и достойной. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал ряд поручений по повышению роли и престижа педагогов и наставников после заседания Государственного совета 27 декабря 2023 года.
Одно из поручений президента заключается во введении доплат для учителей в регионах, где средний доход ниже средней зарплаты по стране. В ином случае возникает так называемый «педагогический туризм», когда люди уезжают работать туда, где зарплата выше. Это приводит к неравному качеству образования в разных регионах. Однако это предложение не было включено в поручение президента после заседания Государственного совета, сообщил депутат Госдумы Олег Смолин в интервью RuNews24.ru.
Он также напомнил о том, что в послании президента было предложено провести эксперимент по новым системам оплаты труда в 2025 году и только после этого опробовать нововведения. По мнению Смолина, ждать так долго не стоит. Он отметил, что большинство регионов России уже сейчас испытывает кадровый кризис в школьной сфере, и нужно быстрее принять меры для повышения статуса учителя.
Смолин подчеркнул, что Государственная дума не поддержала законопроект, который содержал идею президента о приравнивании средней заработной платы учителя не только к средней по региону, но и к средней по России при условии работы на одну ставку. В настоящее время средний учитель работает на 1,8 ставки, но не получает того, что ему положено по указу от 2013 года.