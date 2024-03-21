В Госдуме говорят о необходимости повышения статуса учителя

Он также напомнил о том, что в послании президента было предложено провести эксперимент по новым системам оплаты труда в 2025 году и только после этого опробовать нововведения. По мнению Смолина, ждать так долго не стоит. Он отметил, что большинство регионов России уже сейчас испытывает кадровый кризис в школьной сфере, и нужно быстрее принять меры для повышения статуса учителя.