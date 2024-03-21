В Подмосковье спасли лыжника, которые провалился под лед

Posted Сегодня, 18:16
Published Сегодня, 18:16
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
Инцидент произошел в Дубне, возле острова Омутня, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Специалисты из ПСЧ-215 оперативно прибыли на место происшествия. Они оказали помощь пострадавшему, вытащив его на поверхность и перевезли на судне. Чтобы предотвратить дальнейшее охлаждение, лыжника накрыли тепловой пленкой.
Выяснилось, что пострадавшему 61 год. Работники спасательной службы доставили его на берег, где передали медицинскому персоналу. У мужчины были признаки переохлаждения.