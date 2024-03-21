В Подмосковье спасли лыжника, которые провалился под лед

На Иваньковском водохранилище в Подмосковье под лед провалился лыжник. По информации пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас», местные рыбаки стали свидетелями этого происшествия и вызвали спасателей.