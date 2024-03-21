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Published Сегодня, 18:16

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Updated Сегодня, 18:20

В Подмосковье спасли лыжника, которые провалился под лед

21 марта 2024, 18:16
На Иваньковском водохранилище в Подмосковье под лед провалился лыжник. По информации пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас», местные рыбаки стали свидетелями этого происшествия и вызвали спасателей.

Инцидент произошел в Дубне, возле острова Омутня, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Специалисты из ПСЧ-215 оперативно прибыли на место происшествия. Они оказали помощь пострадавшему, вытащив его на поверхность и перевезли на судне. Чтобы предотвратить дальнейшее охлаждение, лыжника накрыли тепловой пленкой.

Выяснилось, что пострадавшему 61 год. Работники спасательной службы доставили его на берег, где передали медицинскому персоналу. У мужчины были признаки переохлаждения.

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