В селах, больнице и салонах красоты в Нижнем Тагиле отключат электричество

с 01.04.2024 09:00 по 05.04.2024 17:00(ежедневно, с включением на ночь)

с 01.04.2024 13:30 по 01.04.2024 17:00

с 01.04.2024 23:00 по 02.04.2024 23:50(2 раза по 15 минут для перевода нагрузки)

с 01.04.2024 23:00 по 04.04.2024 07:00 (3 раза по 10 минут для перевода нагрузки)

с 02.04.2024 09:00 по 02.04.2024 16:00

с 02.04.2024 09:30 по 02.04.2024 14:00

с 02.04.2024 09:30 по 02.04.2024 14:00

с 02.04.2024 09:30 по 02.04.2024 16:00

с 02.04.2024 10:00 по 02.04.2024 12:00

с 02.04.2024 15:00 по 02.04.2024 16:00

с 02.04.2024 23:00 по 04.04.2024 07:00 ежедневно на 10 минут для перевода нагрузки

с 03.04.2024 09:00 по 03.04.2024 16:00

с 03.04.2024 09:00 по 03.04.2024 16:00(с перерывом электроснабжения на 1 час)

с 03.04.2024 09:30 по 03.04.2024 16:00

с 03.04.2024 23:00 по 04.04.2024 23:30(2 раза по 30 минут для перевода нагрузки)