В селах, больнице и салонах красоты в Нижнем Тагиле отключат электричество

|
с 01.04.2024 09:00 по 05.04.2024 17:00(ежедневно, с включением на ночь)
|
- Рабочая 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44а, 45, 46, 47/1, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 56 А, 57, 58, 59, 59а, 60А, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85а;
- ШР-18 Рабочая опора № 7.
|
с 01.04.2024 13:30 по 01.04.2024 17:00
|
- Черных 38, 38-2, 38-3, 40, 42, 44;
- Салон красоты Черных 38-23,24;
- гаражн. бокс № 5 Черных 40, бокс №5;
- Магазин Черных 42-кв. 22, 3.
|
с 01.04.2024 23:00 по 02.04.2024 23:50(2 раза по 15 минут для перевода нагрузки)
|
Уральский пр. 56, 56/2.
|
с 01.04.2024 23:00 по 04.04.2024 07:00 (3 раза по 10 минут для перевода нагрузки)
|
- Гагарина 5, 8;
- Курортная 20, 22;
- Оборудование СКТ и СПД п.Старатель;
- Линия наружного освещения от ТП-2720.
|
с 02.04.2024 09:00 по 02.04.2024 16:00
|
Балакинская 64а (ООО «Тагилтранстерминал»).
|
с 02.04.2024 09:30 по 02.04.2024 14:00
|
- 2-я Апрельская 1, 13, 14, 15, 3, 8;
- Апрельская 1, 10, 12, 14, 15Г, 15б, 16, 17, 1А, 2, 3, 4, 5, 5 гар, 6, 7, 8, 9;
- земельный участок с жилым строением Апрельская з/у 14а.
|
с 02.04.2024 09:30 по 02.04.2024 14:00
|
- 2-я Апрельская 10, 11, 17, 19, 2а, 4, 5, 6, 7, 9;
- Майская 11, 12, 13, 1А, 3, 5, 7.
|
с 02.04.2024 09:30 по 02.04.2024 16:00
|
- 2-я Апрельская 10, 11, 17, 19, 2а, 4, 5, 6, 7, 9;
- Майская 11, 12, 13, 1А, 3, 5, 7.
|
с 02.04.2024 10:00 по 02.04.2024 12:00
|
- 7 Ноября 57;
- Ильича 44, 44г, 46, 48, 48Г, 50, 52, 54, 54г, 56, 60, 60А, 62, 64, 66, 68.
|
с 02.04.2024 15:00 по 02.04.2024 16:00
|
7 Ноября 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.
|
с 02.04.2024 23:00 по 04.04.2024 07:00 ежедневно на 10 минут для перевода нагрузки
|
- Бажова 11, 3, 3-2, 3а, 5;
- Дзержинского 28, 30, 34;
- Ильича 14, 14-1;
- магазин Дзержинского 28/ Ильича 16;
- нежилое помещение Ильича 14 пом.1042;
- Магазин Ильича 16/28;
- Светофор Ильича Дзержинского;
- наружное освещение ТП-2012.
|
с 03.04.2024 09:00 по 03.04.2024 16:00
|
- Балакинская 52А, 52а, 56;
- Огнеупорная 60, 62, 64, 66/2, 68, 70, 72, 74, 75, 75а, 76, 77, 78, 80, 80/1, 82, 83, 84, 86;
- Черноморская 106, 108, 108а, 110, 112.
|
с 03.04.2024 09:00 по 03.04.2024 16:00(с перерывом электроснабжения на 1 час)
|
- Ильича 31, 31а, 33, 35;
- Тельмана 36, 40;
- Светофор Ильича шк.№70;
- ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2027 Володарского.
|
с 03.04.2024 09:30 по 03.04.2024 16:00
|
п. Черноисточинск:
- Бажова 1, 10, 11, 13, 14, 15, 2, 4, 4А, 6, 7, 8, 9;
- Гоголя 15, 15А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25;
- Зеленая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 А, 2, 20, 22, 26, 3, 4, 5, 7, 7-А, 8, 8А, 9, 9А;
- Куйбышева 100, 101, 102, 103, 104, 106, 106А, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54Б, 55, 55Б, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 88, 89, 89 А, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99;
- Некрасова 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39;
- Наружное освещение ТП-5096 (Бажова, Зеленая, Куйбышева, Гоголя) Бажова.
|
с 03.04.2024 23:00 по 04.04.2024 23:30(2 раза по 30 минут для перевода нагрузки)
|
г. Нижний Тагил: Металлургов 13, 15, 17 А, 19А, 46, 7а; нежилое помещение Металлургов в р-не трамвайного кольца; гараж Металлургов квартал 20; гаражный бокс Металлургов литер А 1; нежилое здание (гараж) Металлургов; Диспетчерский пункт Металлургов; щит 0,4 кВ для нужд строительства торгового центра Металлургов; торговый центр Металлургов
|
с 04.04.2024 09:00 по 04.04.2024 16:00
|
- Балакинская 3, 5, 7;
- Гвардейская 53, 57, 59;
- Красных Зорь 1, 12, 14, 3, 5;
- Малышева 4, 4а;
- Хохрякова 14;
- Светофор Балакинская / Кр. Зорь;
- Магазин Балакинская 5-27,28;
- Магазин «Хозтовары» Балакинская 7 кв. 2,3,4,14;
- светофорный объект Гвардейская дет сад №72;
- пункт учета расхода газа (ПУРГ) Красных Зорь в районе дома № 5.
|
с 04.04.2024 09:00 по 04.04.2024 16:00(с перерывом электроснабжения на 1 час)
|
- Вагоностроителей 21, 23;
- Дзержинского 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43;
- Правды 10, 12, 2, 4, 6, 8;
- артезианская скважина на территории Пионерского сквера;
- Магазин промышленных товаров «Дебют» Вагоностроителей 21/45-2;
- нежилое помещение Вагоностроителей 21/Дзержинского, 45;
- Магазин «Лидер» Вагоностроителей 23- 25,26;
- магазин Вагоностроителей 23/Правды 14;
- нежилые помещения № 12-20, пом. 0(1) Вагоностроителей 23/ул.Правды, 14;
- ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2020 Дзержинского от ул. Крупской до пр. Вагоностроителей;
- Салон «Очки-линзы» Дзержинского 37-14,13;
- Магазин промышленных товаров Дзержинского 43 (площадь бывшей кв. 23);
- Магазин промышленных товаров Дзержинского 43-13.14;
- Магазин Дзержинского 43-15;
- комплекс парковой зоны с модульной конструкцией (туалет), насосной станцией (фонтан) Ильича сквер «Пионерский» по ул. Ильича;
- Парикмахерская «Бигуди» Правды 6, кв. 10;
- базовая станция сотовой связи Правды в районе дома №1.
|
с 04.04.2024 09:30 по 04.04.2024 13:00
|
- Краснознаменная 136, 71, 71а, 71б, 73;
- производственно-складское здание Краснознаменная 73, строение 2;
- н/о ТП-1412.
|
с 04.04.2024 09:30 по 04.04.2024 16:00
|
- Высокогорская 54, 62;
- Кузнецкого 17/4, 19, 21, 23;
- ПУ-1014 н. о.
|
с 04.04.2024 10:00 по 04.04.2024 14:00
|
с. Покровское:
- Комсомольская 1, 1 Г, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1б, 2, 2аа, 3, 3Б, 4, 5, 6, 8, 8А, 9;
- Мира 51, 53, 57, 59;
- Совхозная 35;
- 8 Марта 19Б;
- Уральская 28, 30, 32, 34, 36, 38, 47, 49, 51, 53;
- Советская (Покровка) 111, 127.
|
с 04.04.2024 10:00 по 04.04.2024 14:00
|
с. Покровское:
- Садовая 26;
- Совхозная 19, 21, 26;
- Советская (Покровка) 104, 106, 118, 120, 122; жилой дом Советская 104 А;
- шкаф управления наружным освещением Советская.
|
с 04.04.2024 13:00 по 04.04.2024 15:00
|
Урожайная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32а, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
|
с 05.04.2024 09:00 по 05.04.2024 16:00
|
- Балакинская 14, 16, 24;
- ТП-3854 Балакинская 14, 22, 24.
|
с 05.04.2024 09:00 по 05.04.2024 16:00
|
- Каспийская 24, 25, 27б;
- Наружное освещение ТП-2706 п.Старатель.
|
с 07.04.2024 23:00 по 08.04.2024 23:50
|
Горошникова 37 (Демидовская больница).
|
с 08.04.2024 09:00 по 08.04.2024 16:00
|
Каспийская 23, 23а, 23б, 27, 27а.
|
с 08.04.2024 09:00 по 09.04.2024 17:00 (ежедневно, с включением на ночь)
|
п. Черноисточинск:
- Станция катодной защиты №89 (АО «Межрегионэнергосбыт»);
- Оздоровительный лагерь «Солнечный» (МАУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей»);
- Озд.лагерь «Янтарный» (НАО «НТКРЗ»);
- К/сад №12 (Некоммерческое партнерство «Общество садоводов ОАО „НТМК“);
- К/сад „Автомобилист — 2“ (Садоводческое некоммерческое товарищество „Автомобилист-2“).
|
с 08.04.2024 13:30 по 08.04.2024 16:00
|
- Зари 16, 16-3;
- Ленинградский проспект 103, 99а;
- Энтузиастов 72, 74, 76б;
- 2 усилителя Зари 16 (под2);
- нежилое помещение Ленинградский проспект 103 (бывш. кв. № 37);
- магазин пром. товаров Ленинградский проспект 103 (площ. бывш. кв. 38);
- Магазин «Пенный берег» Ленинградский проспект 103-2.
|
с 08.04.2024 13:30 по 08.04.2024 16:00
|
Карла Либкнехта 37 (Школа №15).
|
с 09.04.2024 09:30 по 09.04.2024 14:00
|
- 2-я Апрельская 24;
- 3 Декабрьская 14, 15, 17, 18, 19, 24, 5;
- 4 Декабрьская 20, 22;
- жилой дом 2-я Апрельская участок 22.
|
с 09.04.2024 09:30 по 09.04.2024 14:00
|
- Кузнечная 1, 10, 12, 1гар, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- Прудная 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51;
- Слесарная 1, 10, 11, 13, 14, 16, 2, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Энергетиков 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55;
- жилой дом Серебрянский тракт в мкр-не «Серебрянский»;
- жилой дом Слесарная 15 мкр.Серебрянский;
- жилой дом Слесарная 18 (мкр. «Серебрянский»);
- Строительство жилого дома мкр «Серебрянский» уч. №2;
- ГРП-15 (Серебрянский) Серебрянский тракт;
- индивидуальный жилой дом мкр. «Серебрянский».
|
с 09.04.2024 13:30 по 09.04.2024 16:00
|
Карла Либкнехта 35, 37.
|
с 10.04.2024 09:00 по 10.04.2024 16:00
|
- Левита 16, 16а, 17, 3, 5, 7;
- Гаражно-эксплуатационное товарищество «Старатель».
|
с 10.04.2024 09:00 по 10.04.2024 16:00(с перерывом электроснабжения на 1 час)
|
- К/сад «Горняк — 2»;
- К/сад «Горняк — 1» Серная;
- комплекс объектов Серная.
|
с 11.04.2024 09:30 по 11.04.2024 13:00
|
- Большая Кооперативная 1-2, 8а;
- Горбуновская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36а, 38, 3а, 4, 40, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 6, 7, 7а, 8, 9, д. 2;
- Малая Кооперативная 10, 12, 2а, 4, 6, 8, 8а;
- Мельникова 15, 17а, 23, 27, 40, 7;
- Парковая 3;
- Пригородная 1, 1а, 2, 2 Б, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9;
- Проселочная 10, 12, 28а, 4, 5а, 6, 8;
- Тенистая 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19а, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
- Н/о ТП-4056 Проселочная /Горбуновская;
- пост ДПТП Проселочная в р-не д. 14;
- Базовая станция сотовой связи Тенистая /Б. Кооперативная;
- пос. Горбуново КНС№24 Проселочная.
|
с 11.04.2024 10:00 по 11.04.2024 14:00
|
с. Покровское:
- Ахмаева Ф. Х. 10, 16, 17, 19, 20, 35, 40, 8;
- жилой дом Ахмаева Ф. Х. уч. 14;
- жилой дом Ахмаева Ф. Х. уч. 24.
|
с 11.04.2024 10:00 по 11.04.2024 14:00
|
с. Покровское:
- Широкая 6;
- Школьная 3, 8;
- Черниговская 1"б», 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 5аа, 6, 6 А, 7, 8, 9;
- Советская (Покровка) 26, 28, 30, 34, 38.
|
с 11.04.2024 13:30 по 11.04.2024 16:00
|
- Газетная 75, 77;
- Мира 55;
- Пархоменко 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31а, 33, 35, 35-1, 35-2;
- Циолковского 11, 11а, 13, 7, 9;
- Магазин «Лужники» Пархоменко 19 — 52,53;
- магазин Пархоменко 25, кв. 44;
- магазин Пархоменко 29 (бывш кв. 2а);
- М-н «Радуга» Пархоменко 29-2а;
- Парикмахерская Пархоменко 29-62;
- гаражный бокс № 3 Пархоменко в квартале 11/17;
- гаражный бокс № 5 Пархоменко в квартале 11/17;
- гараж Пархоменко квартал № 11-17;
- киоск-автомат по продаже питьевой воды Пархоменко у дома № 21;
- нежилое помещение Циолковского 11 А-1 А;
- Мастерская Циолковского 11а-1б.
|
с 12.04.2024 09:00 по 12.04.2024 16:00
|
- Левита 16, 16а, 17, 3, 5, 7;
- Гаражно-эксплуатационное товарищество «Старатель».
|
с 16.04.2024 09:30 по 16.04.2024 13:00
|
- Чехова 7-31, 6-32;
- Путейская 13;
- Кулибина 49-55;
- Менделеева 22/49;
- Офисное здание (Чехова 4).
|
с 16.04.2024 10:00 по 16.04.2024 14:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)
|
с. Покровское: Максима Горького 2-16 (четные).
|
с 16.04.2024 10:00 по 16.04.2024 14:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)
|
с. Покровское:
- Совхозная 2-18, 9б, 13-17;
- Космонавтов 20, 13.
|
с 17.04.2024 09:30 по 17.04.2024 16:00
|
- Тагилстроевская 1;
- Уральский пр. 34, 34а, 36;
- Магазин «Ткани» Уральский пр. 36-326;
- Стоматологический кабинет Уральский пр. 36-361,362;
- н/о ТП-1695.