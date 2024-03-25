Детские сады Нижнего Тагила запустили флешмоб из медалей с викторины «Опроный край»

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
В течение недели сотрудники детских садов, поддержавшие идею с флешмобом, сдавали свои медали на фотосессию. В управлении образования Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru сообщили, что из медалей были составлены творческие композиции. Таким образом сотрудники учреждения намеревались запечатлеть в памяти подарочные сувениры, напоминающие о масштабной викторине «Опорный Урал».
Внутри учреждения был организован небольшой флешмоб по созданию интересных композиций из медалей к юбилею региона. Сотрудники идею поддержали. После флешмоба медали всем участникам викторины, конечно, вернут, — рассказала руководитель пресс-службы администрации города Алла Жернакова.
К примеру, сотрудники объединения выложили сувенирами карту Свердловской области. Для этого понадобилось 30 медалей с викторины, проводившейся в день выборов президента Российской Федерации с 15 по 17 марта.
Напомним, познавательная викторина, проводившаяся в середине марта, собрала более двух миллионов участников. Это почти половина всех жителей Среднего Урала.