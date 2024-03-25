Детские сады Нижнего Тагила запустили флешмоб из медалей с викторины «Опроный край»

В течение недели сотрудники детских садов, поддержавшие идею с флешмобом, сдавали свои медали на фотосессию. В управлении образования Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru сообщили, что из медалей были составлены творческие композиции. Таким образом сотрудники учреждения намеревались запечатлеть в памяти подарочные сувениры, напоминающие о масштабной викторине «Опорный Урал».