Что мешает развиваться российскому экспорту?

На что это может повлиять? Недостаток предложения влечет рост цен. И не только в Африке, но и на всем мировом рынке. «Отсутствие предложения приведет к тому, что его попробуют закрыть другие мировые игроки. В итоге дефицит зерна скажется на всем мире», — отмечает Никита Кричевский.