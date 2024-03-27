Что мешает развиваться российскому экспорту?

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Некоторые эксперты считают, что в мире сейчас задним числом пытаются де-факто пересмотреть тарифные квоты на вывоз зерновой продукции, которые 7 февраля на основании приказа Минсельхоза были распределены между 261 экспортером, что может перечеркнуть весь наработанный позитив, пишет Росбалт.
Один из таких ударов коснулся крупного и наиболее динамично развивающегося игрока, работающего на этом рынке, — Торгового дома «РИФ». Компании просто не дают вывозить из портов зерно, приготовленное для дружественных стран, в частности в Египет. Основной предлог — фитосанитарные претензии со стороны ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна» (ЦОКЗ), заявившего о наличии в продукции «карантинной сорной растительности».
Однако из тех же хранилищ и причалов продолжается экспорт точно такого же зерна. В этой связи все громче звучат предположения, что компания «РИФ» стала жертвой обычного «коммерческого заказа».
Вместе с тем эти попытки ограничить деятельность такого крупного экспортера идут не только вразрез с усилиями РФ по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, но и противоречат поставленной властями страны задаче по обеспечению роста российской экономики, несмотря на весь внешний негатив.
Даже несмотря на влияние санкций и несправедливую конкуренцию российские компании продолжают развиваться, и в этом им необходимо оказывать поддержку. Об этом заявил экономист и публицист, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.
По его словам, такое отношение со стороны госконтролера объясняется либо формальной отчетностью, либо… Аргументом в пользу последнего предположения является тот факт, что накануне владельцами компании-экспортера получено предложение о продаже бизнеса за 11 млрд рублей при рыночной стоимости в 85 млрд рублей.
На что это может повлиять? Недостаток предложения влечет рост цен. И не только в Африке, но и на всем мировом рынке. «Отсутствие предложения приведет к тому, что его попробуют закрыть другие мировые игроки. В итоге дефицит зерна скажется на всем мире», — отмечает Никита Кричевский.
Политолог Марат Баширов считает, что это еще указывает на возможность срыва реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Другую опасность он видит в том, что сложившаяся ситуация может нанести существенный удар по репутации России как надежного поставщика продовольствия на мировые рынки.
Пока же время работает против интересов России — препирательства и бюрократическое крючкотворство только усложняют ситуацию, а долгожданное зерно простаивает в портах.