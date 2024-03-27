Депутат Чаплин предостерег дачников от неправильной утилизации мусора на участке

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на заявление эксперта, для избавления от отходов стоит вызвать специальную машину, вывозящую крупногабаритные предметы для уничтожения по правилам. Особенно это касается мусора, оставшегося после строительства или ремонта. Никто не запрещает накапливать его на участке, чтобы потом вывезти на спецтранспорте.
Единственный мусор, который можно закапывать на участке — ветки, листья, древесные и растительные отходы. Их также полезно будет отправить на компост для удобрения почвы.
Парламентарий указывает, что почти во всех СНТ оборудована зона для мусора, где обычно стоят большие контейнеры. Чаплин предупреждает, что тех дачников, кто просто выносит отходы за территорию СНТ, ждет штраф в размере семи тысяч рублей.
Собеседник издания также напомнил, что закон не запрещает сжигать мусор на своем участке, но не весь и не везде.