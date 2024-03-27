Депутат Чаплин предостерег дачников от неправильной утилизации мусора на участке

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на заявление эксперта, для избавления от отходов стоит вызвать специальную машину, вывозящую крупногабаритные предметы для уничтожения по правилам. Особенно это касается мусора, оставшегося после строительства или ремонта. Никто не запрещает накапливать его на участке, чтобы потом вывезти на спецтранспорте.