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Tele2 улучшила связь в новостройках Нижнего Тагила

Tele2 улучшила связь в новостройках Нижнего Тагила

28 марта 2024, 06:30
Фото: Tele2
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Мобильный оператор Tele2 улучшил связь для 10 тысяч жителей новостроек Нижнего Тагила. Проведенные работы направлены на увеличение скорости передачи данных и стабильности связи при растущем потреблении мобильного трафика.

Оператор Tele2 постоянно реализует проекты по улучшению качества связи в спальных районах и новостройках крупных городов. В Нижнем Тагиле связь была улучшена для жителей проспекта Вагоностроителей, 26, Володарского, 11, Ломоносова, 2а, Гвардейской, 23а, Нижней Черепанова, 13 и Красной, 12а. Последняя стала рекордсменом по объему трафика, потребленного активными абонентами Tele2 в новостройках города.

В Екатеринбурге модернизация коснулась 20 объектов, в которых доступен высокоскоростной мобильный интернет стандарта LTE. Самые активные пользователи мобильного интернета в новостройках Екатеринбурга были зафиксированы на Красных командиров, 1а, Среднеуральской, 9, Сулимова, 6 и Латвийской, 56.

Установленные базовые станции работают в диапазонах LTE 800 LTE 1800, LTE 2100 и LTE 2600 для обеспечения качества связи. На март 2024 года услуги высокоскоростного мобильного интернета 4G доступны для 97% жителей региона.

Мы несколько лет реализуем проект по улучшению связи в новостройках и спальных районах городов Свердловской области, в частности в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Мы понимаем, как важно, чтобы жители всегда оставались на связи. Учитывая рост диджитал-аудитории, мы беспрерывно работаем над модернизацией базовых станций. Сегодня для обеспечения высокого качества связи необходимы достаточная скорость и стабильность интернета, хорошее покрытие сети и распределение нагрузки на базовые станции — работу этих процессов в Tele2 обеспечивает искусственный интеллект. Специальная технология позволяет распределить нагрузку между базовыми станциями таким образом, чтобы у абонентов был стабильный интернет всегда, — рассказала директор макрорегиона «Урал» Tele2 Светлана Галилеева.
#Бизнес#Нижний Тагил#Свердловская область#Новостройки#Связь#4G#Технологии#Мобильный интернет#Мобильная связь#Екатеринбург#Tele2#Искусственный интеллект#Анастасия Имамахметова
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