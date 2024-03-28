Tele2 улучшила связь в новостройках Нижнего Тагила

Оператор Tele2 постоянно реализует проекты по улучшению качества связи в спальных районах и новостройках крупных городов. В Нижнем Тагиле связь была улучшена для жителей проспекта Вагоностроителей, 26, Володарского, 11, Ломоносова, 2а, Гвардейской, 23а, Нижней Черепанова, 13 и Красной, 12а. Последняя стала рекордсменом по объему трафика, потребленного активными абонентами Tele2 в новостройках города.