Вера Подгузова: «Россияне стали больше доверять банкам»

В ходе исследования были опрошены и россияне, которые еще не пробовали инвестировать. Больше половины респондентов (58%) ответили, что у них нет свободных денег для того, чтобы начать этот процесс. При этом одно из основных заблуждений заключается в том, что для инвестиций требуется минимальная сумма в несколько сотен тысяч рублей. Однако на самом деле она не превышает 25 тысяч рублей. Как правило, об этом осведомлены молодые люди в возрасте 18-34 лет, работающее население, кредитующиеся и «сберегающие» — те, кто сначала откладывает часть дохода, а потом тратит остаток на текущие расходы. Кроме того, 33% опрошенных без опыта инвестирования сказали, что не обладают достаточными знаниями, чтобы стать инвестором, а 25% боятся потерять свои деньги. Неинвестирующие россияне также сказали, что у них нет времени, интереса и доверия к инвестиционным компаниям.