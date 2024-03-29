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Published Сегодня, 05:40

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Заболевания, передающиеся половым путем, остаются актуальными

29 марта 2024, 05:40
По словам доктора Алексея Проценко, специалиста по заболеваниям половой сферы, инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), всегда были и остаются одной из самых актуальных проблем, особенно для подростков.

Он также отметил, что врачи-венерологи, гинекологи и урологи часто сталкиваются с пациентами, страдающими от ИППП, а самыми опасными инфекциями, передающимися половым путем, являются ВИЧ, сифилис и вирусные гепатиты. Их часто обнаруживают при скрининговых исследованиях перед операциями или во время профилактических осмотров, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По мнению врача, такие инфекции часто протекают скрыто, особенно у мужчин, в то время как у женщин они проявляются более явно. В результате ИППП могут привести к хроническим воспалительным процессам, таким как цистит, эрозия шейки матки, воспаление фаллопиевых труб, воспаление предстательной железы и бесплодие.

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