Заболевания, передающиеся половым путем, остаются актуальными

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
Он также отметил, что врачи-венерологи, гинекологи и урологи часто сталкиваются с пациентами, страдающими от ИППП, а самыми опасными инфекциями, передающимися половым путем, являются ВИЧ, сифилис и вирусные гепатиты. Их часто обнаруживают при скрининговых исследованиях перед операциями или во время профилактических осмотров, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По мнению врача, такие инфекции часто протекают скрыто, особенно у мужчин, в то время как у женщин они проявляются более явно. В результате ИППП могут привести к хроническим воспалительным процессам, таким как цистит, эрозия шейки матки, воспаление фаллопиевых труб, воспаление предстательной железы и бесплодие.