Заболевания, передающиеся половым путем, остаются актуальными

Он также отметил, что врачи-венерологи, гинекологи и урологи часто сталкиваются с пациентами, страдающими от ИППП, а самыми опасными инфекциями, передающимися половым путем, являются ВИЧ, сифилис и вирусные гепатиты. Их часто обнаруживают при скрининговых исследованиях перед операциями или во время профилактических осмотров, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».