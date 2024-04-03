Как новый закон влияет на деятельность блогеров-иноагентов

После принятия закона (который вступил в силу 22 марта 2024 года), многие блогеры-иноагенты обратились к своей аудитории с просьбой о помощи в виде пожертвований и выразили свое недовольство ограничением свободы слова. По доступным данным, размещение рекламы на перечисленных выше каналах стоило от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей (у Варламова). Они все еще получают доход от платных подписок на краудфандинговых платформах и добровольных пожертвований от аудитории. Следовательно, новый закон действительно повлиял на доходы блогеров-иноагентов.