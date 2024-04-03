Как новый закон влияет на деятельность блогеров-иноагентов

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Однако, вскоре они вернулись к работе. Зарубежная аудитория большинства российских блогеров составляет небольшую часть от общего числа подписчиков, основной вес падал на отечественную аудиторию. RT пообщался с экспертами, чтобы узнать, как блогеры-иноагенты теперь пытаются заработать на своей аудитории.
Некоторые известные блогеры, такие как Катерина Гордеева*, бывшая журналистка НТВ, Алексей Пивоваров*, создатель YouTube-канала «Редакция», и Илья Варламов*, блогер-урбанист, уже объявили о расформировании своих команд из-за нехватки финансирования.
После принятия закона (который вступил в силу 22 марта 2024 года), многие блогеры-иноагенты обратились к своей аудитории с просьбой о помощи в виде пожертвований и выразили свое недовольство ограничением свободы слова. По доступным данным, размещение рекламы на перечисленных выше каналах стоило от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей (у Варламова). Они все еще получают доход от платных подписок на краудфандинговых платформах и добровольных пожертвований от аудитории. Следовательно, новый закон действительно повлиял на доходы блогеров-иноагентов.
Напомним, не так давно главный редактор RT Маргарита Симоньян получила разгромный компромат на немцев. Издание rosbalt.ru рассказала о последствиях этой истории в СМИ.
*Физлица и организации, признанные иностранными агентами.