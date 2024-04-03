TagilCity.ru — 16 лет! Время офигительных историй

Раскрываем весь треш и блеск журналистики. Работа на выборах и в вонючих подъездах, интервью с элитой и беседы с осужденными, селфи с губернатором и сезонные обострения у граждан — профессия журналиста может казаться чем-то несерьезным только тем, кто никогда не пробовал сам брать интервью у незнакомых людей на улице или не делал репортажи с городских праздников в течение 18 часов подряд. (Мы уже слышим возмущение работников на гособоронзаказе, шахтеров, металлургов, педагогов, медиков и правоохранителей. Но работа в СМИ — это все вместе взятое).