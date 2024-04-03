TagilCity.ru — 16 лет! Время офигительных историй

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Раскрываем весь треш и блеск журналистики. Работа на выборах и в вонючих подъездах, интервью с элитой и беседы с осужденными, селфи с губернатором и сезонные обострения у граждан — профессия журналиста может казаться чем-то несерьезным только тем, кто никогда не пробовал сам брать интервью у незнакомых людей на улице или не делал репортажи с городских праздников в течение 18 часов подряд. (Мы уже слышим возмущение работников на гособоронзаказе, шахтеров, металлургов, педагогов, медиков и правоохранителей. Но работа в СМИ — это все вместе взятое).
Накануне нашего праздника я попросила коллег поделиться своими мыслями о работе в редакции TagilCity.ru, так сказать, без купюр.
Юлия Мамонтова, корреспондент. Добрая, язвительная и вдохновляющая.
— Работаю здесь с апреля 2013 года, получается уже 11 лет.
— Что за это время в жизни изменилось?
— Я пришла в Тагилсити случайно, еще, можно сказать, молодой девочкой, сразу после института. За 10 лет повзрослела я сама, поменялась моя жизнь полностью, поменялось восприятие людей. Я влюбляюсь в них — такие интересные встречаются собеседники, истории, события.
— Чему научила работа в журналистике?
Я стала более уверенной в себе, люблю общаться, особенно слушать кого-то. Думаю, это заслуга моей профессии.
— Что нравится больше всего делать?
Люблю брать интересные темы в работу, люблю выезды на мероприятия, люблю премии и доброе слово редактора. Но пендель тоже полезен, однозначно.
— Что бесит делать, но приходится?
— Меня не бесит ничего в моей работе, я люблю ее. Но порой через силу еду, например, на репортаж с похорон. Неприятно, когда люди однобоко оценивают твою профессию — «Ой, ты журналист, вам бы что-нибудь вынюхать».
— Самые яркие воспоминания из опыта.
— Классных событий много. Но запомнилось, когда мы работали в день приезда олимпийского огня в 2013 году. Было супер, атмосфера, возможность куда-то пройти не как обычный горожанин, а как представитель прессы.
Я хочу поблагодарить Тагилсити за весь опыт, данный мне здесь. Не всегда все было гладко, но с каждым годом становится все лучше. Даже сейчас кажется, что идеальнее работы, чем наша — не может быть. Мы можем работать и в офисе, и из дома, и в машине, и сразу с события. У нас нет выходных, мы всегда наготове. Можем в любой момент выехать на место, где был взрыв, или провести спонтанное интервью на иностранном языке (и такое было). Все здорово, я полностью ощущаю себя частью Тагилсити, нашего замечательного коллектива. Отдельное спасибо Александре Логиновой за ее человеческое отношение, понимание, помощь в работе.
Я же говорю, она добрая. Особенно по отношению к главреду. А вообще, вернуться в редакцию из двух декретов — это преданность, которая вызывает восхищение и благодарность.
Артем Карнаухов, корреспондент. Человек-оркестр, за любую движуху кроме голодовки.
— Работаю в редакции чуть больше года. За это время я развелся, работа на это никак не влияла, но вопрос про жизнь же. Теперь живу один с котом, в целом не плохо, но надеюсь, это временно. Перестал смотреть телевидение, теперь только эти ваши интернеты.
— Чему научила работа в журналистике?
— Обращать внимание на детали, подмечать мелочи. Также стали яснее межличностные отношения людей: если кто-то портит вам жизнь — очень не обязательно, что это сойдет ему с рук даже если он сильный мира сего.
— Что нравится больше всего делать?
— Заниматься интересными инфоповодами. Собирать фактуру, узнавать что-то новое. Подслушивать женские разговоры о мужском. Плюс поездки по заданию редакции, а еще теперь собираю именные бейджи с мероприятий.
— Что бесит делать, но приходится?
Тезисные планы
— Самые яркие воспоминания из опыта (1 или много — на ваш вкус)
Тезисные планы, #@$%^.
Да, тезисные планы текстов — это боль всех молодых бойцов нашей редакции… Единственный мужчина в нашей женской редакции. Способен вытерпеть всех нас и до сих пор не разочароваться в женщинах.
Анастасия Имамахметова, корреспондент. Отважная и инициативная.
Всем привет! Меня зовут Настя. В Тагилсити я работаю чуть больше года. За это время я так и не научилась в любой ситуации хвататься за телефон. Но кто бы мог подумать, что я буду знать всё о строительстве мусоросортировочного комплекса в городе. Я очень люблю работать. Люблю писать про что угодно. Люблю, когда на выездах вкусно кормят. Люблю своих коллег и начальников. И меня, правда, ничего не бесит.
Настя — человек, который побывал уже на несметном числе репортажей (в том числе за пределами Тагила). И она одинаково прекрасно работает как среди глины на мусорном полигоне, так и при свете софитов на городских праздниках.
Ирина Кирилова, выпускающий редактор. Девушка, которая помнит все новости и находит подход к любому новостнику.
В Тагилсити я работаю уже четвертый год. Пришла простым райтером, в итоге стала выпускающим редактором. В жизни за это время изменилось то, что без новостей теперь свою жизнь не представляю. Когда сижу в отпуске и не слежу за повесткой, ощущение, что я чего-то не знаю и надо об этом узнать обязательно. Работа в журналистике научила внимательности, ответственности и стрессоустойчивости. Больше всего нравится работать с повесткой, быть в потоке, скажем так. Очень нравится работать над авторскими текстами, когда с нуля создаёшь что-то своё. Это всегда приятно. А ещё приятнее, когда люди это активно читают и пересказывают другим. Понимаешь, что все делаешь не зря. Иногда бесит работать с темами, в которых ты не разбираешься, но когда разберёшься — это сразу проходит.
Ирина, пожалуй, самый легкообучаемый человек. В нашей работе все время что-то меняется — специфика такая. И она отлично справляется с каждым новым вызовом.
Александра Логинова, главный редактор.
Мои отношения с TagilCity.ru — это почти 13 лет спектра всех возможных эмоций. Я обожаю видеть отклик на нашу работу, то, как меняются судьбы людей и город после наших публикаций.
Люблю наши поездки за город: выбираемся с апреля по сентябрь 1-2 раза в месяц в отдаленные от Тагила населенные пункты, берем вкусняшки, много фоткаемся, заезжаем в шашлычку. Ну и конечно привозим кучу фактуры о жизни и проблемах местных жителей. Один раз привозили клеща, теперь прививаемся и страхуемся.
Люблю испытания и нетривиальные выезды: работать в режиме нон-стоп (лучше, конечно, с радостных мероприятий, а не с ЧП), снимать с коптера навозное поле, выталкивать застрявший в лесу авто, ходить с участковым по общагам и собирать помощь погорельцам во время массовых пожаров.
Иногда в работе бесит, что в уже распланированный день врывается что-то неожиданное. Работая в новостях, ты готов к резкой смене темы в любой момент: на моей памяти и метеорит падал, и ураган крыши сносил, и много чего еще продолжает врываться в повестку. Но пусть все резкие новости будут как можно добрее, нам этого всем не хватает.
Спасибо всем коллегам и руководителям подразделения и холдинга 1MI, партнерам, собеседникам и читателям TagilCity.ru. Без вас не было и нас!