Нападение на губернатора Мурманской области. Что известно

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
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Updated Сегодня, 03:55
По данным пресс-службы правительства региона было совершено нападение. Нападавший уже задержан. Происшествие случилось на выходе из дома культуры. Там проходила встреча губернатора с жителями, пишет ТАСС.
Представитель пресс-службы Лилия Сечкина также рассказала, что после случившегося Чибис был в сознании. Он позвонил супруге и сообщил о случившемся. После этого его увезли в операционную.
Операция прошла успешно. По словам главного врача Апатитско-Кировской ЦГБ Юрия Ширяева, Чибис в тяжелом состоянии. К нему уже выехала бригада медиков с министром здравоохранения Мурманской области.
Подозреваемым в нападении стал местный житель Александр Быданов, сообщили правоохранители. Он уже задержан. По данным органов, мужчина работал на железной дороге. Мотивы его поступка выясняются.
По данным ТАСС, во время задержания мужчина был ранен. Ему оказывается медпомощь, а потому получить четкого ответа о его поступке пока не удалось. При этом на учете в психдиспансере подозреваемый не состоял, но принимал препараты. Выясняется, могли ли они стать причиной такого поведения.
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