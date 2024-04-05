Нападение на губернатора Мурманской области. Что известно

По данным ТАСС, во время задержания мужчина был ранен. Ему оказывается медпомощь, а потому получить четкого ответа о его поступке пока не удалось. При этом на учете в психдиспансере подозреваемый не состоял, но принимал препараты. Выясняется, могли ли они стать причиной такого поведения.