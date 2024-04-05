Завод vs бизнес: история заводчанина из Нижнего Тагила, ставшего предпринимателем

Работая в ж/д графике 2/2, Михаил находил время на прежние интересы — выявлять проблему и ее решение. В 2019 году он нашел наиболее успешный бизнес по доставке шариков в городе, понял, что ему не хватает круглосуточной работы и некоторых современных решений. И стал воплощать это в собственной фирме. Проект молодой человек запустил еще работая на заводе, и, как только он понял, что шариковый бизнес востребован, он стал брать дни в счет отпуска или без сохранения на основной работе. Позже и вовсе уволился, когда дело заметно расширилось и начало приносить доход.