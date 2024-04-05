Завод vs бизнес: история заводчанина из Нижнего Тагила, ставшего предпринимателем

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Наш герой обычный 25-летний уроженец Тагила, воспитывавшийся в семье металлургов, — Михаил Галямов — в свое время начинал именно там, на заводе. Но теперь за его спиной — успешный опыт открытия нескольких популярных в Нижнем Тагиле франчайзи и новый собственный кофейный бизнес. Михаил в беседе даже не произносит названия компаний, а мы решили узнать, как стать бизнесменом с нуля.
Михаил родился и вырос в Нижнем Тагиле. Признается, что искренне любит свой родной город, и приезжая из Екатеринбурга, где теперь живет с супругой, он действительно отдыхает.
Я много где езжу. Нижний Тагил — один из самых крутых городов в плане населения. Один из самых развитых, красивых, прикольных городов на Урале. И надо это продолжать, — уверен Михаил.
После школы молодой человек пошел учиться в Горно-металлургический колледж. Именно на этом настаивали и родители, и городская повестка. Так Михаил стал профессионально разбираться в котлах и электроцентралях. Его специальность — теплоэнергетика и теплотехника.
Там оказалось очень интересно с точки зрения наук. Учился, не задумывался о будущем, в плане бизнеса, но хотелось дополнительного заработка и на третьем курсе устроился официантом в местное кафе. Там, чем лучше знаешь меню, тем больше предложишь и больше заработаешь, в том числе, чаевых, — рассказывает Михаил.
Не имея образования в маркетинге, Михаил на разных примерах стал искать определенные проблемы, недоработки и способы их закрыть. Для себя он открыл несколько направлений. Грязная обувь весной — почему бы не открыть химчистку обуви? Создал аккаунт, продвигал услуги и товары по очистке обуви.
Не было знаний маркетинга, каналов продаж. Я учился, параллельно работал, занимался спортом. В общем приоритеты были другие, и я в итоге это дело забросил. К слову, сейчас вижу, что такая услуга активно развивается в больших городах, люди строят бизнес.
На четвертом курсе, в 2016 году, у Михаила началось знакомство с заводом. Юному студенту на преддипломной практике это правда было интересно.
Мне очень понравилось находиться на стыке теории и практики. Ровно до того момента, как я не устроился и не начал работать долго. Всегда находятся минусы. Не устроило и в плане заработка, но думал, что это начало. А потом и вовсе не увидел перспектив.
Работая в ж/д графике 2/2, Михаил находил время на прежние интересы — выявлять проблему и ее решение. В 2019 году он нашел наиболее успешный бизнес по доставке шариков в городе, понял, что ему не хватает круглосуточной работы и некоторых современных решений. И стал воплощать это в собственной фирме. Проект молодой человек запустил еще работая на заводе, и, как только он понял, что шариковый бизнес востребован, он стал брать дни в счет отпуска или без сохранения на основной работе. Позже и вовсе уволился, когда дело заметно расширилось и начало приносить доход.
После увольнения и укрепления своего бизнеса Михаил вошел во вкус. И начал смотреть на другие незатронутые в Нижнем Тагиле направления. Он увидел в продаже готовый бизнес — франшиза школы обучения игре на барабане. Покупка состоялась и в городе заработал еще один проект Михаила. Надо отметить, что покупка франшизы только в теории кажется простым делом, однако на деле предстоит ее тщательное развитие и адаптация в условиях нового города, довольно специфичного.
Именно Михаил с деловым партнером впервые открыли в Нижнем Тагиле точки по франшизе продуктовых магазинов известной в России. У горожан в этот период появилась возможность посещать современное кафе с молодым персоналом и вкусной едой круглосуточно.
Другая тема, которая захватила экс-заводчанина, — кофейный бизнес, а именно вендинг. Такие кофейни самообслуживания можно увидеть в разных точках города, но как сделать так, чтобы люди узнавали именно твою? Именно на этом занятии Михаил сфокусировался и продолжает это делать по сей день. Другие бизнесы он продал.
Поскольку я уже занимался кофейным бизнесом, я понимал, что качество кофе должно быть высокое. Кофе — это трафикообразующий продукт. Я очень много вкладывал в это направление. Слежу, переходит ли мир с робусты на арабику, — пояснил Михаил свою любовь к кофе.
Сейчас Михаил открыл уже 8 точек в Нижнем Тагиле, а в Екатеринбурге — 4. На этом этапе он скромно рассказывает нам, что ему и его команде удалось сделать революцию на рынке вендинга. «Кофейные островки» должны притягивать людей своим качеством, а не отталкивать, едва человек сделает глоток.
У меня была задача через этот бизнес — показать, что вендинг тоже может быть качественным. Чтобы сделать качественный кофе не нужны сложности. Наши машины позволяют держать качественный помол, отчего кофе вкусный. Зерна — месячной обжарки месячной давности. Остальные ингредиенты мы берем самые лучшие, какие есть на рынке в современных условиях. Когда твоя миссия — дать людям то, что они хотят, и это получается, — становится приятно.
По словам Михаила, такой принцип в поиске болевой точки, которому следовал он, подходит для всех, кто хочет попробовать себя в предпринимательстве. На этапе начала своего пути в вендинге с одной-двумя кофейнями бюджета на маркетинг нет. Именно поэтому даже у Михаила не было уверенности в том, что он делает. Однако любовь к своему делу, выбор качественных продуктов, разработка системы лояльности, возвратов и обратной связи стали решающими в развитии.
Исходя из моей истории можно понять, что я попробовал разное — и шарики, и музыкальная школа, и кофейни. Все это было для того, чтобы собрать какие-то навыки и понять, что нравится больше, и вкладывать максимально только в это. Важно самому любить то, что ты продаешь, — резюмирует Михаил.
Что касается наличия или отсутствия предпринимательской жилки, на которую обычно перекладывают ответственность, то, наверное, дело в самом человеке и его бэкграунде.
Я рос в обычной семье, не бедной. Но всегда чего-то не хватало. Были какие-то обиды. Плюс я был не самый симпатичный в детстве, полный мальчик. Рос в конфликтах. Это же тоже вызов определенный. Дальше я хотел что-то и сопоставлял, хватит ли на это денег. Даже на заводе я хотел работать, постоянно что-то делал, хотел менять, улучшать. Меня даже не особо любили за это. Все это сложилось плюс какая-то гиперактивность. Плюс спорт дал дисциплину. Все это происходило неосознанно, незапланировано ни родителями, ни мной, что сделало меня таким, как я есть.
Михаил вспоминает, кто оказал в Нижнем Тагиле ключевые роли в его жизни. Говорит, что обучение в школе №75/42 стало для него положительным моментом. Он видел детей из разных районов города, видел какие-то их стремления, отношение учителей, успехи.
Позже в сфере предпринимательства ему помогали старшие коллеги, которых объединил местный профильный фонд. Со временем Михаил понял, что для кого-то он сейчас может стать таким же идейным вдохновителем и наставником. «Раньше я впитывал, теперь хочу поделиться».
Также важно заручиться поддержкой близких. Михаил убежден, что все бизнесы ему помогала открывать его спутница.
Это поддержка. Женщины, в моем понимании, правят миром. Как мужчина без женщины? Она мотивирует, поддерживает и помогает. Если бы у меня не было женщины, может я не так активно развивался в бизнесе, — улыбается Михаил.
В редакцию TagilCity.ru он также пришел в компании Екатерины, которую представил нам своей супругой. Мы благодарим Михаила за интересную беседу!