Прогноз для знаков зодиака на время ретроградного Меркурия с 1 по 26 апреля

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Ретроградный Меркурий это период, когда планета замедляет свое движение, а потом начинает двигаться в обратную сторону. Меркурий бывает рота ретроградным 2-3 раза в год. Вообще, все планеты имеют ретроградное движение. Меркурий мы чувствуем чаще всего, потому что он отвечает за речь, мышление, документы, поездки, автомобили. За большую часть нашей жизни, — рассказывает астролог Мария Кучма.
Овен — Могут быть конфликты с близкими людьми, не начинайте выяснять отношения. Вы можете захотеть изменить причёску, все что связано с внешностью либо придётся её переделывать. Не лучший период для кардинальных изменений внешности, особенно, связанных с хирургическим вмешательством.
Телец — вам захочется побыть наедине с собой, может быть сложно в обществе. Могут быть какие-то психологические вопросы, ярко сработать психосоматика. Возможны простудные заболевания. Обратите больше внимания на себя и свое внутреннее состояние.
Близнецы — могут быть сложности в общении с друзьями, коллективом, сообществом. Не идите в конфликт, вы можете столкнуться с хейтом. Не посещайте массовых мероприятий, отложите это наконец месяца.
Рак — не лучшее время для смены работы, открытия своего дела. Возможно, вам нужно будет переделать что-то в работе, пересмотреть ваши видение, переделать документы. Будьте сдержаны с руководством. Есть риски сложностей с государственными органами.
Лев — могут быть сложности с обучением, придётся что-то переделывать, пересдавать. Не стоит начинать обучение, процесс миграции, ехать за границу.
Дева — Есть вероятность сложностей в теме заемных денег, кредитов и ипотек, завещаний, субсидий. Не стоит начинать работу в этих вопросах. Может понадобиться переделывание чего-то, если вы ранее подавали документы на ипотеку, например.
Весы — огромная вероятность конфликтов и недопониманий с близкими людьми супругом, друзьями, коллегами, партнёрами, клиентами. Не стоит подписывать договора, начинать новые сотрудничества. Отложите это все до конца месяца.
Скорпион — скорее всего вам нужно будет что-то переделать в теме работы, рутинной вашей деятельности. Не стоит сейчас нанимать сотрудников, менять работу. Будьте сдержаннее в общении с коллегами и подчинёнными. Могут быть какие-то переделки в теме здоровья. Например, нужно пересдать анализы.
Стрелец — если вы готовите какое-то мероприятие или праздник могут быть какие-то переделки в процессе подготовки. Могут быть сложности в общении с детьми, будьте сдержаннее. В вопросах планирования детей сейчас могут быть какие-то трудности.
Козерог — вы можете переделывать что-то в доме, переделывать ремонт, например. Могут быть сложности в общении с родителями, семьей. Не стоит сейчас покупать недвижимость, отложите это до конца месяца.
Водолей — вы можете заниматься ремонтом машин, переделывать в них что-то. Огромная вероятность переделывать документы. Не стоит начинать дела в сфере документов и автомобилей сейчас. Постарайтесь отложить покупку машины на конец месяца. Выезжайте везде заранее, есть риски опозданий.
Рыбы — могут быть изменения в денежной сфере, не лучший период для крупных покупок. Есть вероятность брака, проблем с документами в покупках. Постарайтесь избегать кредитов и ипотека в данный период.
Ретроградный Меркурий — это астрологическое явление, когда Меркурий, планета, ассоциируемая с коммуникацией, интеллектом и передвижением, кажется движущимся назад на небесной сфере. Это происходит несколько раз в год и считается, что в это время могут возникать недопонимания, задержки и проблемы с техникой. Астрологи советуют в этот период быть более внимательными к деталям, избегать подписания важных документов и быть готовыми к пересмотру планов.