Прогноз для знаков зодиака на время ретроградного Меркурия с 1 по 26 апреля

Ретроградный Меркурий — это астрологическое явление, когда Меркурий, планета, ассоциируемая с коммуникацией, интеллектом и передвижением, кажется движущимся назад на небесной сфере. Это происходит несколько раз в год и считается, что в это время могут возникать недопонимания, задержки и проблемы с техникой. Астрологи советуют в этот период быть более внимательными к деталям, избегать подписания важных документов и быть готовыми к пересмотру планов.