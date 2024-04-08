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Published Сегодня, 06:22

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Updated Сегодня, 06:24

В Челябинской области остаются подтопленными 4 дома и 84 приусадебных участка

8 апреля 2024, 06:22
По данным пресс-центра МЧС России в Челябинской области южные районы продолжают страдать от наводнений. Четыре дома и 84 приусадебных участка остаются под водой.

Однако, имеется положительная тенденция: ситуация в регионе постепенно стабилизируется, уровень воды понемногу снижается. В Варненском районе за последние сутки уровень воды уменьшился на 50 см.

По словам представителей МЧС, уже нет воды на территории 66 жилых домов и 89 приусадебных участков, пишет RT.

Тем не менее, все еще четыре дома и 84 приусадебных участка находятся подтопленными в четырех населенных пунктах: Кизильском селе, Южноуральском городском округе, Парижском селе и Бредском поселке.

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