В Челябинской области остаются подтопленными 4 дома и 84 приусадебных участка

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Однако, имеется положительная тенденция: ситуация в регионе постепенно стабилизируется, уровень воды понемногу снижается. В Варненском районе за последние сутки уровень воды уменьшился на 50 см.
По словам представителей МЧС, уже нет воды на территории 66 жилых домов и 89 приусадебных участков, пишет RT.
Тем не менее, все еще четыре дома и 84 приусадебных участка находятся подтопленными в четырех населенных пунктах: Кизильском селе, Южноуральском городском округе, Парижском селе и Бредском поселке.