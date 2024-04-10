Демин рассказал о расширении географии грузоперевозок «Спецсвязи»

Драгоценности, наличные деньги и другие ценности застрахованы на сумму до шести миллиардов рублей и перевозятся с вооруженным сопровождением, на которое у компании есть все разрешения. Недавний заказ компании, связанный с доставкой ценностей на выставку в Санкт-Петербурге, был успешно выполнен.