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Демин рассказал о расширении географии грузоперевозок «Спецсвязи»

Демин рассказал о расширении географии грузоперевозок «Спецсвязи»

10 апреля 2024, 14:46
Фото: ФГУП «Главный центр специальной связи»
Руководитель регионального управления специальной связи в Северо-Западном регионе (филиал ФГУП «Главный центр специальной связи») Дмитрий Демин сообщил о расширении логистических возможностей «Спецсвязи».

«Спецсвязь» специализируется на перевозке особо ценных, конфиденциальных и опасных грузов. По словам Демина, 60% всех грузов, перевозимых компанией в Северо-Западном регионе, принадлежит государственным корпорациям и организациям, передающим грузы особого назначения, включая секретные. Клиентами компании являются как крупные предприятия (25%), так и малые фирмы, индивидуальные предприниматели и частные лица, передает rosbalt.ru.

Благодаря налаженной транспортно-логистической сети между филиалами компания обеспечивает оперативную доставку грузов как внутри региона, так и по всей России. Каждый маршрут планируется индивидуально с использованием различных видов транспорта, включая железнодорожный, авиационный и морской.

Драгоценности, наличные деньги и другие ценности застрахованы на сумму до шести миллиардов рублей и перевозятся с вооруженным сопровождением, на которое у компании есть все разрешения. Недавний заказ компании, связанный с доставкой ценностей на выставку в Санкт-Петербурге, был успешно выполнен.

Офисы и склады компании оборудованы современными системами безопасности. Сотрудники имеют высокую квалификацию, проходят регулярное обучение. Важным требованием для сотрудников является не только высшее специальное образование, но и хорошая физическая подготовка. Среди водителей и фельдъегерей есть как мужчины, так и женщины.

Автопарк компании постоянно расширяется и включает в себя бронированные автомобили и другие транспортные средства для перевозки грузов различных размеров.

С начала прошлого года компания активно развивает международное сотрудничество, работая с дружественными странами и государствами ближнего зарубежья. Кроме того, компания предлагает услуги по частным перевозкам. На сайте «Спецсвязи» можно заказать экспресс-доставку грузов любого размера «от двери к двери».

Демин отметил, что основная цель компании — сохранение и приумножение текущих показателей, а также укрепление позиций надежного перевозчика на рынке оборонно-промышленного комплекса.

#Общество
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