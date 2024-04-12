695 человек поучаствовали в чемпионате «Абилимпикс» в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В нем поучаствовали 695 человек, в их числе 270 учеников школ, 350 обучающихся вузов и 75 представителей разных профессий. Для участия всем им было предложено 63 компетенции, площадки которых развернулись в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле.
Всем тем, кто занял первые места на региональном этапе, предстоит поучаствовать в чемпионате федерального уровня. Его проведение запланировано на октябрь в столице.
Ранее в регионе были названы победители «Опорного края», которые получат квартиры, машины и другие ценные призы.