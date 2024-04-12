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Published Сегодня, 11:55

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Updated Сегодня, 11:57

695 человек поучаствовали в чемпионате «Абилимпикс» в Свердловской области

695 человек поучаствовали в чемпионате «Абилимпикс» в Свердловской области

12 апреля 2024, 11:55
Фото: 1MI
В Свердловской области состоялся чемпионат «Абилимпикс». Он прошел с 9 по 12 апреля.

В нем поучаствовали 695 человек, в их числе 270 учеников школ, 350 обучающихся вузов и 75 представителей разных профессий. Для участия всем им было предложено 63 компетенции, площадки которых развернулись в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле.

Всем тем, кто занял первые места на региональном этапе, предстоит поучаствовать в чемпионате федерального уровня. Его проведение запланировано на октябрь в столице.

Ранее в регионе были названы победители «Опорного края», которые получат квартиры, машины и другие ценные призы.

#Дарья Сорокина#Общество#Нижний Тагил#Каменск-Уральский#Свердловская область#Москва#Студенты#Участники#Специалисты#Школы#Викторина#Чемпионат#Екатеринбург#Опорный край
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