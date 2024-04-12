Кто получит смартфон по итогам викторины «Опорный край»: список номеров

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
На сайте викторины отмечается, что для получения подарка сначала нужно записаться. Для этого нужно набрать номер телефона, указанный на сайте. Там же можно и проверить свой номер, стал ли он выигрышным.
Также наша редакция подготовила фаил с номерами-победителями. Для удобства мы сделали файл Excel.
Напомним, итоги викторины в Свердловской области были подведены 12 апреля. По ее результатам победители получат квартиры, автомобили, новые мотоциклы «Урал», а также смартфоны.
Выбор подарков проводился случайно. Для этого был разработан генератор случайных чисел, а также установлены специальные кубы со свитками, откуда победители Свердловского отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» доставали свитки с изображениями подарков.
При этом до начала церемонии в программу числа подгружены не были. Их в торжественной обстановке загрузили уже в ходе мероприятия.