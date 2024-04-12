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Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Стали известны обладатели смартфонов по итогам викторины в Свердловской области

Кто получит смартфон по итогам викторины «Опорный край»: список номеров

12 апреля 2024, 11:49
Фото: официальный сайт викторины «Опорный край»

Стали известны обладатели смартфонов по итогам викторины в Свердловской области

Стало известно, кто из жителей Свердловской области получит новенький смартфон по итогам розыгрыша викторины «Опорный край». Всего таких счастливчиков 2 тысячи человек.

На сайте викторины отмечается, что для получения подарка сначала нужно записаться. Для этого нужно набрать номер телефона, указанный на сайте. Там же можно и проверить свой номер, стал ли он выигрышным.

Также наша редакция подготовила фаил с номерами-победителями. Для удобства мы сделали файл Excel.

Получатели смартфонов "Опорный край"

Напомним, итоги викторины в Свердловской области были подведены 12 апреля. По ее результатам победители получат квартиры, автомобили, новые мотоциклы «Урал», а также смартфоны.

Выбор подарков проводился случайно. Для этого был разработан генератор случайных чисел, а также установлены специальные кубы со свитками, откуда победители Свердловского отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» доставали свитки с изображениями подарков.

При этом до начала церемонии в программу числа подгружены не были. Их в торжественной обстановке загрузили уже в ходе мероприятия.

Названы победители викторины «Опорный край» в Свердловской области
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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Подарки#Викторина#Розыгрыш#Победители#Екатеринбург
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Названы победители викторины «Опорный край» в Свердловской области
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