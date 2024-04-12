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Posted 12 апреля, 07:16

Published 12 апреля, 07:16

Modified 12 апреля, 07:16

Updated 12 апреля, 07:16

Набиуллина сообщила, что ЦБ поддержал отмену налога на доходы

12 апреля 2024, 07:16
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина выразила поддержку предложению о том, чтобы не облагать налогом на доход вклады сроком от трех лет.

Набиуллина отметила, что глава комитета Госдумы по финансовому рынку, Анатолий Аксаков, высказался в пользу освобождения долгосрочных вкладов от налога. По мнению главы ЦБ, для того чтобы такие вклады стали более популярными, требуются совместные усилия, сообщает pravda.ru.

В связи с этим Набиуллина поддержала идею освободить от налога на доход вклады сроком от трех лет. Она полагает, что это может способствовать повышению интереса населения к данному финансовому инструменту.

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