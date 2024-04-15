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пресс-служба ООО"БАС»

ГТЛК запустила льготную программу лизинга беспилотников в рамках нацпроекта

15 апреля 2024, 09:14
пресс-служба ООО"БАС»
На реализацию программы льготного лизинга беспилотников на текущий год АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) получило 2,5 млрд рублей бюджетных средств.

Программа разработана в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС), инициированного президентом России, пишут «Новые известия».

Вышеуказанные средства предоставлены предприятию в качестве взноса в уставный капитал. С учетом внебюджетного финансирования общий объем средств для реализации программы в 2024 году составит 3,1 млрд рублей.

Согласно заявлению первого заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова, льготная лизинговая программа распространяется на всю инфраструктуру БАС, не считая образовательных дронов. Он добавил, что все предоставляемые устройства должны отвечать критериям локализации в соответствии с постановлением Правительства РФ № 719, а также требованиям к сертификации.

Как отмечается, ГТЛК выступает основным исполнителем льготной лизинговой программы со ставкой для лизингополучателей в размере от 3,5 до 8,5%, в зависимости от ключевой ставки. Дроны будут поставляться в лизинг на срок от 3 до 5 лет. Оператору предстоит внести авансовый платеж в размере до 30% от стоимости поставляемого в лизинг имущества.

Окончательные условия по лизингу будут зависеть от типа и состава передаваемых в лизинг устройств, а также от текущей ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Необходимым условием для эксплуатантов БАС является страхование имущества, а также предоставление необходимых документов, подтверждающих квалификацию персонала и возможность осуществления деятельности в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в области организации воздушного движения.

По словам генерального директора ГТЛК Евгения Дитриха, программа предоставляет равный доступ операторов БАС к мерам господдержки в виде льготного лизинга. Он также отметил высокий спрос к программе со стороны и операторов, и производителей.

В настоящее время ГТЛК также выступает базовым поставщиком и квалифицированным заказчиком БАС в рамках гражданского государственного заказа. Эта работа начнется в текущем году после подписания необходимых регламентирующих документов.

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