ГТЛК запустила льготную программу лизинга беспилотников в рамках нацпроекта

Как отмечается, ГТЛК выступает основным исполнителем льготной лизинговой программы со ставкой для лизингополучателей в размере от 3,5 до 8,5%, в зависимости от ключевой ставки. Дроны будут поставляться в лизинг на срок от 3 до 5 лет. Оператору предстоит внести авансовый платеж в размере до 30% от стоимости поставляемого в лизинг имущества.