ГТЛК запустила льготную программу лизинга беспилотников в рамках нацпроекта

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Программа разработана в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС), инициированного президентом России, пишут «Новые известия».
Вышеуказанные средства предоставлены предприятию в качестве взноса в уставный капитал. С учетом внебюджетного финансирования общий объем средств для реализации программы в 2024 году составит 3,1 млрд рублей.
Согласно заявлению первого заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова, льготная лизинговая программа распространяется на всю инфраструктуру БАС, не считая образовательных дронов. Он добавил, что все предоставляемые устройства должны отвечать критериям локализации в соответствии с постановлением Правительства РФ № 719, а также требованиям к сертификации.
Как отмечается, ГТЛК выступает основным исполнителем льготной лизинговой программы со ставкой для лизингополучателей в размере от 3,5 до 8,5%, в зависимости от ключевой ставки. Дроны будут поставляться в лизинг на срок от 3 до 5 лет. Оператору предстоит внести авансовый платеж в размере до 30% от стоимости поставляемого в лизинг имущества.
Окончательные условия по лизингу будут зависеть от типа и состава передаваемых в лизинг устройств, а также от текущей ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Необходимым условием для эксплуатантов БАС является страхование имущества, а также предоставление необходимых документов, подтверждающих квалификацию персонала и возможность осуществления деятельности в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в области организации воздушного движения.
По словам генерального директора ГТЛК Евгения Дитриха, программа предоставляет равный доступ операторов БАС к мерам господдержки в виде льготного лизинга. Он также отметил высокий спрос к программе со стороны и операторов, и производителей.
В настоящее время ГТЛК также выступает базовым поставщиком и квалифицированным заказчиком БАС в рамках гражданского государственного заказа. Эта работа начнется в текущем году после подписания необходимых регламентирующих документов.