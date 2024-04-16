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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

РЭО заявил о планах выпустить первые зеленые облигации в 2024 году

РЭО заявил о планах выпустить первые зеленые облигации в 2024 году

16 апреля 2024, 13:28
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор (РЭО) планирует свой первый выпуск зеленых облигаций в текущем году. Доход от продажи ценных бумаг будет направлен на создание объектов по обращению с отходами, заявил генеральный директор компании Денис Буцаев.

Буцаев подчеркнул, что РЭО принял стандарты ESG для отрасли обращения с ТКО, а также утвердил политику зеленого финансирования. В 2022 и 2023 годах РЭО получил рейтинг ESG-II от агентства «Эксперт РА», передает newsnn.ru.

Выпуск зеленых облигаций, соответствующих принципам устойчивого развития, планируется разместить на Московской бирже.

Компании, получающие средства от продажи этих облигаций, должны соответствовать политике зеленого финансирования РЭО и выполнять определенные условия.

В 2022 году РЭО провел первый выпуск коммерческих зеленых облигаций, приобретя ценные бумаги на два миллиарда рублей у компании «ЭкоЛайн-ВторПласт». Эти средства были направлены на строительство крупнейшего в России завода по переработке пластика.

Планы по выпуску зеленых облигаций в текущем году были озвучены Денисом Буцаевым в рамках презентации доклада «Отчет ППК „Российский экологический оператор“. 5 лет компании» вице-премьеру Виктории Абрамченко 16 апреля в Москве.

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