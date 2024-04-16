РЭО заявил о планах выпустить первые зеленые облигации в 2024 году

В 2022 году РЭО провел первый выпуск коммерческих зеленых облигаций, приобретя ценные бумаги на два миллиарда рублей у компании «ЭкоЛайн-ВторПласт». Эти средства были направлены на строительство крупнейшего в России завода по переработке пластика.