РЭО заявил о планах выпустить первые зеленые облигации в 2024 году

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Буцаев подчеркнул, что РЭО принял стандарты ESG для отрасли обращения с ТКО, а также утвердил политику зеленого финансирования. В 2022 и 2023 годах РЭО получил рейтинг ESG-II от агентства «Эксперт РА», передает newsnn.ru.
Выпуск зеленых облигаций, соответствующих принципам устойчивого развития, планируется разместить на Московской бирже.
Компании, получающие средства от продажи этих облигаций, должны соответствовать политике зеленого финансирования РЭО и выполнять определенные условия.
В 2022 году РЭО провел первый выпуск коммерческих зеленых облигаций, приобретя ценные бумаги на два миллиарда рублей у компании «ЭкоЛайн-ВторПласт». Эти средства были направлены на строительство крупнейшего в России завода по переработке пластика.
Планы по выпуску зеленых облигаций в текущем году были озвучены Денисом Буцаевым в рамках презентации доклада «Отчет ППК „Российский экологический оператор“. 5 лет компании» вице-премьеру Виктории Абрамченко 16 апреля в Москве.