Бывший гендиректор трамвайного концессионера Екатеринбурга «Мовиста» останется в СИЗО

Черемных, Прокопьев и Ивановский были задержаны и направлены в следственный изолятор в мае 2023 года. В августе прошлого года их и Советникова выпустили из СИЗО, но прокуратура это решение опротестовала. Уже через неделю фигуранты дела вновь оказались в заключении. По информации, следующей из картотеки Ярославского областного суда, с августа 2024 года обвиняемые пытались обжаловать меру пресечения три раза, но суд им отказывал.