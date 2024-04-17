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Бывший гендиректор трамвайного концессионера Екатеринбурга «Мовиста» останется в СИЗО

Бывший гендиректор трамвайного концессионера Екатеринбурга «Мовиста» останется в СИЗО

17 апреля 2024, 05:00
Фото: Е1
Суд оставил в силе меру пресечения — заключение под стражу — бывшего генерального директора ООО «Группа Мовиста» Александра Советникова. Именно с этой организацией Екатеринбург планирует заключить концессионный договор на поставку трамваев. Она же займется и строительством новых трамвайных путей.

Фигурант дела о даче взятки — бывший руководитель компании «Мовиста» — Александр Советников находится под арестом с мая прошлого года. Он является обвиняемым сразу по двум уголовным делам: ч.2 п.а, в статья 178 УК РФ — ограничение конкуренции с использованием служебного положения, повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере и статья 291 УК РФ — дача взятки в особо крупном размере. 21 февраля Фрунзенский районный суд города Ярославля продлил срок его содержания в СИЗО до 23 мая 2024 года. В конце марта областной суд принял к рассмотрению апелляцию экс-гендиректора, однако оставил в силе текущую меру пресечения.

Сторона защиты просила отправить бизнесмена под домашний арест или избрать запрет определенных действий, — рассказали в Ярославском областном суде.

По версии следствия, Александр Советников передал экс-директору департамента транспорта Ярославля Татьяне Черемных взятку в размере 1,6 миллиона рублей. Денежные средства должны были поспособствовать покровительству компании «Мовиста» при исполнении государственных контрактов по перевозке пассажиров. В ходе следственных мероприятий Советников вину не признал, а чиновница во всем созналась. Помимо Черемных, взяткополучателями, как считает следствие, являются экс-гендиректор ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Илья Прокопьев и его заместитель Олег Ивановский. Все они также пробудут в СИЗО до 23 мая ввиду отказа судом предоставления им меры пресечения в виде домашнего ареста.

Черемных, Прокопьев и Ивановский были задержаны и направлены в следственный изолятор в мае 2023 года. В августе прошлого года их и Советникова выпустили из СИЗО, но прокуратура это решение опротестовала. Уже через неделю фигуранты дела вновь оказались в заключении. По информации, следующей из картотеки Ярославского областного суда, с августа 2024 года обвиняемые пытались обжаловать меру пресечения три раза, но суд им отказывал.

Отметим, компания «Мовиста» уже работает в Свердловской области как концессионер. Так, ей принадлежит ООО «Верхнепышминский трамвай», которое входит в состав «Мовиста Регионы» и обслуживает междугороднюю ветку Верхняя Пышма — Екатеринбург. Дочки «Мовисты» помогают урегулировать транспортные проблемы и в других городах России. Всего у нее двенадцать подразделений, созданных после 2020 года.

Известно, что в Курске организация собиралась потратить 12 миллиардов рублей на замену трамвайных путей, ремонт подстанций, покупку новых вагонов и зарядных станций. Подобный проект внедрялся и в Липецке, но после обнародования первоначальных данных его раскритиковали и отправили на доработку. А в Южно-Сахалинске местные СМИ писали, что городу не хватило денег для исполнения концессионного соглашения на условиях «Мовисты».

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