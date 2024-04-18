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Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Владельцам домов в СНТ предоставят бесплатное подключение к газу

18 апреля 2024, 05:33
В садоводческих товариществах домовладельцам предоставляется возможность бесплатного подключения к газу в рамках программы социальной газификации. Решение утверждено премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

По новым правилам, газовые сети будут проложены бесплатно до границ земельных участков в садоводческих товариществах, если они расположены в газифицированных населенных пунктах. Однако решение о подключении к газу должно быть принято на общем собрании членов СНТ, а заявка на подключение должна быть сопровождена протоколом собрания, пишет pravda.ru.

Заявку на подключение к газу могут подать владелец дома или председатель СНТ, при условии наличия необходимых документов на дом и участок. После получения заявки газораспределительная организация проверит документы и участие СНТ в программе социальной газификации. Если всё в порядке, собственнику дома будет предложен проект договора в течение 30 дней. Срок технического присоединения к газу будет определен в региональной программе газификации.

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