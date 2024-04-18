Владельцам домов в СНТ предоставят бесплатное подключение к газу

Заявку на подключение к газу могут подать владелец дома или председатель СНТ, при условии наличия необходимых документов на дом и участок. После получения заявки газораспределительная организация проверит документы и участие СНТ в программе социальной газификации. Если всё в порядке, собственнику дома будет предложен проект договора в течение 30 дней. Срок технического присоединения к газу будет определен в региональной программе газификации.