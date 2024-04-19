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Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Какие вещи нельзя брать с собой в салон самолета

Какие вещи нельзя брать с собой в салон самолета

19 апреля 2024, 09:53
Фото: Изображение Midjourney
Многие пассажиры авиакомпаний не всегда осведомлены о правилах провоза личных предметов в салоне самолета. Рассмотрим, что можно взять с собой в ручную кладь.

Ручная кладь представляет собой небольшую сумку, в которую можно положить необходимые на время полета вещи: книги, средства гигиены, продукты, лекарства. Однако следует помнить о некоторых правилах, нарушение которых может вызвать проблемы при регистрации на рейс, пишет newia.ru.

Например, общий объем жидкости (воды, шампуней, гелей) не должен превышать одного литра. Также ее необходимо разлить в емкости объемом не более 100 миллилитров.

Запрещено провозить острые предметы, за исключением безопасных одноразовых бритвенных станков или электробритв, мини-ножниц, ножей с лезвием до шести сантиметров, вилок, игл для инъекций.

Разрешено брать в салон все виды твердых продуктов: печенье, снеки, шоколад, сырки и прочее. Также допускается провоз детского питания. При наличии свободного места можно взять с собой зонт-трость. Рекомендуется заранее уточнить, какие сумки допускаются на борт.

Строго запрещено провозить взрывчатые, ядовитые и токсичные вещества, огнеопасные жидкости, огнестрельное и холодное оружие, включая сувенирное.

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