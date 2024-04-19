Какие вещи нельзя брать с собой в салон самолета

Ручная кладь представляет собой небольшую сумку, в которую можно положить необходимые на время полета вещи: книги, средства гигиены, продукты, лекарства. Однако следует помнить о некоторых правилах, нарушение которых может вызвать проблемы при регистрации на рейс, пишет newia.ru.