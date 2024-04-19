Потребность российских аграриев в агрохимической продукции в 2024 году закрыта на 50%

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Отечественные производители удобрений увеличивают объемы поставок агрохимической продукции отечественным сельхозтоваропроизводителям. Уже в апреле годовая потребность российских компаний была закрыта наполовину.
Согласно данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в 2024 году агропромышленный комплекс с учетом уже накопленных ресурсов закупил более 2,6 млн тонн минеральных удобрений, что соответствует половине необходимых нормативов. По прогнозам Российской ассоциации производителей удобрений, производители сельскохозяйственной продукции в полном объеме обеспечены сырьем, необходимым для проведения весенних полевых работ. В объединение входят 13 компаний, которые поставляют почти 80% от всего объема минеральных удобрений, потребляемого отечественным АПК.
Все заявки аграриев предприятия-производители обрабатывают своевременно и в полном объеме. Большая часть из заявленных объемов либо уже использована в качестве азотных подкормок, либо будет внесена в ближайшее время», — пояснил президент РАПУ Андрей Гурьев.
Примечательно, что максимальная эффективность использования минудобрений достигается при их своевременном применении. Рациональному внесению способствует заблаговременное накопление необходимого количества запасов.
Если мы начнем эту работу сегодня, то сможем успешно избежать ажиотажного спроса в летние месяцы и излишней нагрузки на транспортные сети, — добавил Андрей Гурьев.
В 2023 году урожай зерновых культур превысил 140 миллионов тонн, однако рекорд 2022-го побит не был. Тогда аграрии собрали порядка 157 миллионов тонн. Собранного сырья хватает не только на обеспечение потребностей в продовольствии жителей России, но и экспорт, и на оказание благотворительной помощи нуждающимся странам. Специалисты считают, что столь высоким показателям способствует именно применение качественных удобрений.
Напомним, в прошлом году переработчики зерновых культур в Свердловской области получили почти 220 млн рублей компенсации затрат, а в феврале этого года в Москве назвали победителей IV ежегодной национальной премии в области сельского хозяйства и продовольствия «Агроинвестор года».