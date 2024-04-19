Потребность российских аграриев в агрохимической продукции в 2024 году закрыта на 50%

В 2023 году урожай зерновых культур превысил 140 миллионов тонн, однако рекорд 2022-го побит не был. Тогда аграрии собрали порядка 157 миллионов тонн. Собранного сырья хватает не только на обеспечение потребностей в продовольствии жителей России, но и экспорт, и на оказание благотворительной помощи нуждающимся странам. Специалисты считают, что столь высоким показателям способствует именно применение качественных удобрений.