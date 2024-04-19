ВТБ Лизинг предлагает автомобили с субсидией до 35% по программе льготного лизинга

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Программа господдержки предусматривает субсидирование части авансового платежа по лизинговым договорам. При приобретении легкого пассажирского транспорта или автобуса скидка на аванс составляет 10%, но не более 500 тыс. рублей на одно транспортное средство. При оформлении в лизинг седельного тягача субсидия может составить до 850 000 рублей, электромобиля — 35%, но не более 925 тыс. рублей. Срок лизинга по программе — от 12 до 84 месяцев.
В льготной программе 2024 года участвуют следующие марки легковых автомобилей — Evolute и Москвич 3e, лёгкий пассажирский транспорт — ГАЗ, Sollers, автобусы — Волгабас, ЛИАЗ, КАВЗ, ПАЗ, СИМАЗ, седельные тягачи — КАМАЗ.
Подать заявку на приобретение транспортного средства в лизинг с субсидией на аванс до 35% по программе Минпромторга России юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.
* Программа Минпромторга России (ППРФ №649 от 8 мая 2020 г.)