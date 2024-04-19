ВТБ Лизинг предлагает автомобили с субсидией до 35% по программе льготного лизинга

Программа господдержки предусматривает субсидирование части авансового платежа по лизинговым договорам. При приобретении легкого пассажирского транспорта или автобуса скидка на аванс составляет 10%, но не более 500 тыс. рублей на одно транспортное средство. При оформлении в лизинг седельного тягача субсидия может составить до 850 000 рублей, электромобиля — 35%, но не более 925 тыс. рублей. Срок лизинга по программе — от 12 до 84 месяцев.