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Published Сегодня, 08:19

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Updated Сегодня, 08:21

Молодым семьям хотят разрешить тратить маткапитал на ремонт квартир

22 апреля 2024, 08:19
Председатель Ассоциации производителей товаров для детей, работ и услуг Михаил Ветров высказал идею о возможности использования средств материнского капитала на ремонт квартир молодым семьям.

Ветров напомнил, что в настоящее время у молодых родителей есть множество возможностей для улучшения жилищных условий и общего качества жизни семьи. Он привел пример того, что недавно правительство России разрешило использование материнского капитала на ремонт домов в блокированных застройках (таунхаусов).

Однако, как отметил собеседник RT, большинство молодых семей всё-таки проживают в обычных квартирах. Поэтому, с его точки зрения, логичным шагом было бы разрешить использование денег на ремонт квартир, где семья фактически проживает. Ведь ремонт также является способом улучшения жилищных условий, подчеркнул Михаил Ветров.

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