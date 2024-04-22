Молодым семьям хотят разрешить тратить маткапитал на ремонт квартир

Ветров напомнил, что в настоящее время у молодых родителей есть множество возможностей для улучшения жилищных условий и общего качества жизни семьи. Он привел пример того, что недавно правительство России разрешило использование материнского капитала на ремонт домов в блокированных застройках (таунхаусов).