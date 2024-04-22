Молодым семьям хотят разрешить тратить маткапитал на ремонт квартир

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Ветров напомнил, что в настоящее время у молодых родителей есть множество возможностей для улучшения жилищных условий и общего качества жизни семьи. Он привел пример того, что недавно правительство России разрешило использование материнского капитала на ремонт домов в блокированных застройках (таунхаусов).
Однако, как отметил собеседник RT, большинство молодых семей всё-таки проживают в обычных квартирах. Поэтому, с его точки зрения, логичным шагом было бы разрешить использование денег на ремонт квартир, где семья фактически проживает. Ведь ремонт также является способом улучшения жилищных условий, подчеркнул Михаил Ветров.