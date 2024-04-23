Опубликован шорт-лист номинантов 16-й Федеральной премии Urban

«Изумрудный бор» же стал ярким примером развития территории «с нуля». Некогда отдаленный район стал новой точкой притяжения для жителей города, где появилась разнообразная инфраструктура — клиника, фитнес-клуб с большим бассейном, магазины, кафе и другие необходимые сервисы. Кроме него в списке номинантов представлены проекты ISB Development — Жилой район «Краснолесье», Строительная экосистема «Звезда» — River Park, Гринвич-недвижимость для жизни — ЖК «Олимпика» и АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).