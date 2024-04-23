Опубликован шорт-лист номинантов 16-й Федеральной премии Urban

Posted Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:56
Совсем недавно были подведены промежуточные итоги престижной Федеральной премии Urban. Профессиональное состязание проходит уже 16-й год подряд и является для всех номинантов знаковым событием. В результате онлайн-голосования эксперты определили шорт-лист с заслуживающими внимания российскими проектами.
В текущем году мы поставили очередной рекорд — собрали 328 заявок против 262 прошлого сезона. И это при том, что по некоторым номинациям (специальным и профессиональным) прием заявок продолжится до 5 мая. Такой успех говорит о востребованности и ценности знака качества Urban. Ориентируясь на опыт конкурентов, девелоперы совершенствуют свои проекты, желая доказать, что они достойны награды. Мы благодарим наших экспертов за профессиональную оценку и желаем номинантам удачи на следующих этапах, — прокомментировала появление шорт-листа учредитель и генеральный директор первой сертификации по оценке потребительских качеств новостроек Urban Grade и главной премии в области недвижимости Urban Ольга Хасанова.
Так, например, в число лидеров вошли сразу два проекта компании «УГМК-Застройщик». В номинации «Лучшая курортная недвижимость премиум-класса» среди традиционных направлений Крыма, Краснодарского края в ТОП вошел горнолыжный курорт «Шермонт» в Шерегеше Кемеровской области. В номинациях «Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса „УФО+СФО+ДФО“» и «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры» вошел жилой район на севере Екатеринбурга «Изумрудный бор».
Оценивая проекты, невозможно не заметить появление новых игроков курортной недвижимости с интересной архитектурой, продуманной инфраструктурой и по очень привлекательным ценам. Также радует бурное развитие Екатеринбурга и Новосибирска — там сосредоточено большое количество девелоперов, конкуренция высокая, что сказывается на продукте. Появляется все больше проектов с красивой архитектурой и многочисленными сервисами для жителей. Растет качество предложения в сегменте комфорт-класса в целом. Большинство проектов уже имеют класс энергоэффективности, «умный дом», коворкинг и прочее. И это радует! Скоро рынок девелопмента станет таким же конкурентным, как, например, рынок мобильных телефонов, и за любовь потребителя придется бороться еще больше, — отметил член экспертного Совета премии Urban Михаил Бушмин.
Кузбасс становится одним из новых центров туристической отрасли. К 2025 году девелопер возведет здесь пятизвездочные апарт-отели с общим количеством 649 номеров.
В будущем здесь появится порядка 600 тысяч квадратных метров недвижимости — это втрое больше того, что там сегодня есть. Общий номерной фонд отелей составит 7,5 тысяч номеров. К этому времени в Шерегеше вдвое вырастет количество подъемников и протяженность горнолыжных трасс. Гостей будут обслуживать около ста гастрономических заведений, термальный комплекс и многое другое, — рассказал генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.
Помимо УГМК-застройщика в шорт-лист попали Livingston Grand Resort & Spa, ARАХМультиформатный комплекс MOINACO Riviera, ООО СЗ «СДК» ЖК Olivia, Группа компаний «Альпика Park Plaza» — «У Крыма есть Перспектива», Крымская девелоперская компания «Перспектива» — жилой комплекс «Edelweiss Золотой Рог», Компания Edelweiss.
«Изумрудный бор» же стал ярким примером развития территории «с нуля». Некогда отдаленный район стал новой точкой притяжения для жителей города, где появилась разнообразная инфраструктура — клиника, фитнес-клуб с большим бассейном, магазины, кафе и другие необходимые сервисы. Кроме него в списке номинантов представлены проекты ISB Development — Жилой район «Краснолесье», Строительная экосистема «Звезда» — River Park, Гринвич-недвижимость для жизни — ЖК «Олимпика» и АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).
Отметим, имена победителей премии станут известны 20 июня 2024 года в концертном зале RED ARENA на Красной Поляне.