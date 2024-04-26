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Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Около десяти человек погибли из-за пожара на юге Бразилии

26 апреля 2024, 15:33
На юге Бразилии, в городе Порту-Алегри, произошел серьезный пожар в одном из гостевых домов. Это привело к гибели не менее десяти человек, а еще одиннадцать получили ранения.

В настоящее время спасатели активно работают на месте происшествия, чтобы найти и помочь пострадавшим. Кроме того, проводится расследование данного инцидента, включая возможность преступного умысла, пишет vse42.ru.

Очень важно отметить, что данный гостевой дом не имел соответствующей лицензии для работы в качестве отеля. К сожалению, плотное размещение комнат в здании создало серьезные трудности для людей в попытках покинуть его.

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