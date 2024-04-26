Около десяти человек погибли из-за пожара на юге Бразилии

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
В настоящее время спасатели активно работают на месте происшествия, чтобы найти и помочь пострадавшим. Кроме того, проводится расследование данного инцидента, включая возможность преступного умысла, пишет vse42.ru.
Очень важно отметить, что данный гостевой дом не имел соответствующей лицензии для работы в качестве отеля. К сожалению, плотное размещение комнат в здании создало серьезные трудности для людей в попытках покинуть его.