В Ирбите приготовились к началу мотосезона

Все основные достопримечательности Ирбита с почти четырехвековой историей попали под покрытие новых или модернизированных базовых станций цифровой экосистемы МТС. Например, Ирбитский государственный музей мотоциклов на улице Советской, 100А, и муниципальный центр мотокультуры «Мотодом» на улице Пролетарской, 2. Кроме того, обновления коснулись и Ирбитского государственного музея ИЗО на улице Елизарьевых, 28В, и старого здания Ирбитской ярмарки на Карла Маркса, 47. Примечательно, что именно эта ярмарка считается одной из крупнейших в мире и насчитывает более 16 тысяч работ. Традиционно это мероприятие проводится в августе и каждый раз привлекает тысячи туристов в старую часть города, где сохранилась архитектура Урала 19 века.