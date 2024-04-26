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В Ирбите приготовились к началу мотосезона

В Ирбите приготовились к началу мотосезона

26 апреля 2024, 07:28
Фото: Изображение Midjourney
В Ирбите модернизировали инфраструктуру мобильной связи. Обновления затронули знаменитую городскую ярмарку, мотоциклетные музеи и единственный в России специализированный музей гравюры и рисунка.

Все основные достопримечательности Ирбита с почти четырехвековой историей попали под покрытие новых или модернизированных базовых станций цифровой экосистемы МТС. Например, Ирбитский государственный музей мотоциклов на улице Советской, 100А, и муниципальный центр мотокультуры «Мотодом» на улице Пролетарской, 2. Кроме того, обновления коснулись и Ирбитского государственного музея ИЗО на улице Елизарьевых, 28В, и старого здания Ирбитской ярмарки на Карла Маркса, 47. Примечательно, что именно эта ярмарка считается одной из крупнейших в мире и насчитывает более 16 тысяч работ. Традиционно это мероприятие проводится в августе и каждый раз привлекает тысячи туристов в старую часть города, где сохранилась архитектура Урала 19 века.

Улучшение качества и территории мобильной связи в центрах туристической привлекательности — одна из приоритетных для нас задач. С начала 2024 года были построены и модернизированы около 60 базовых станций в разных городах и районах Среднего Урала. Так, модернизация оборудования прошла в Верхней Пышме — городе, ставшем туристической Меккой благодаря крупнейшему в России музею военной и автомобильной техники. Не останавливается обновление сетей связи в Нижнем Тагиле — «Демидовском сердце» промышленного Урала. Новое оборудование в январе появилось на двух базовых станциях в Алапаевске, — рассказал о проводимой модернизации директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Ирбит больше всего удален от Екатеринбурга, но, согласно данным аналитиков сервиса Big Data МТС, каждый год показывает рост посещаемости внутренними туристами.

#Анастасия Имамахметова#Аналитика#Нижний Тагил#Алапаевск#Свердловская область#Ирбит#Верхняя Пышма#Музей#Мотоциклисты#Туристы#Средний Урал#Инфраструктура#МТС#Мобильная связь#Екатеринбург
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