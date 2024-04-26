В Ирбите приготовились к началу мотосезона

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Все основные достопримечательности Ирбита с почти четырехвековой историей попали под покрытие новых или модернизированных базовых станций цифровой экосистемы МТС. Например, Ирбитский государственный музей мотоциклов на улице Советской, 100А, и муниципальный центр мотокультуры «Мотодом» на улице Пролетарской, 2. Кроме того, обновления коснулись и Ирбитского государственного музея ИЗО на улице Елизарьевых, 28В, и старого здания Ирбитской ярмарки на Карла Маркса, 47. Примечательно, что именно эта ярмарка считается одной из крупнейших в мире и насчитывает более 16 тысяч работ. Традиционно это мероприятие проводится в августе и каждый раз привлекает тысячи туристов в старую часть города, где сохранилась архитектура Урала 19 века.
Улучшение качества и территории мобильной связи в центрах туристической привлекательности — одна из приоритетных для нас задач. С начала 2024 года были построены и модернизированы около 60 базовых станций в разных городах и районах Среднего Урала. Так, модернизация оборудования прошла в Верхней Пышме — городе, ставшем туристической Меккой благодаря крупнейшему в России музею военной и автомобильной техники. Не останавливается обновление сетей связи в Нижнем Тагиле — «Демидовском сердце» промышленного Урала. Новое оборудование в январе появилось на двух базовых станциях в Алапаевске, — рассказал о проводимой модернизации директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
Ирбит больше всего удален от Екатеринбурга, но, согласно данным аналитиков сервиса Big Data МТС, каждый год показывает рост посещаемости внутренними туристами.