ВТБ Лизинг предлагает топливную карту к каждой новой сделке лизинга

Всем новым клиентам, заключившим новый договор с апреля по май 2024 года, компания дарит топливную карту для заправки транспорта на АЗС со скидками до 3%, а также для оплаты проезда по платным дорогам, услуг автомойки, шиномонтажа и сервиса помощи на дорогах* со скидками до 5%. Партнером предложения выступает компания «РК-СМАРТ».