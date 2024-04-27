Пригородные поезда Кузбасса изменят расписание с мая

Posted Сегодня, 18:54
Published Сегодня, 18:54
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
Все это происходит из-за увеличения числа пассажиров в летний период, пишет sibdepo.ru. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги, подразделение ОАО «РЖД».
В летний период будет курсировать 21 электропоезд. Ежедневно будут ходить пригородные поезда в направлении Новокузнецк — Томусинская, Новокузнецк — Ерунаково, Новокузнецк — Белово, Белово — Бочаты и Тайга — Томск.
По средам и воскресеньям будут курсировать электропоезда в направлении Кемерово — Плотниково, а по понедельникам и четвергам — в направлении Кемерово — Шишино.