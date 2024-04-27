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Published Сегодня, 18:54

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Updated Сегодня, 18:55

Пригородные поезда Кузбасса изменят расписание с мая

27 апреля 2024, 18:54
Расписание пригородных поездов Кузбасса скоро изменится. Изменения вступят в силу в мае. С 1 мая пригородные поезда на территории Кузбасса перейдут на летний график движения.

Все это происходит из-за увеличения числа пассажиров в летний период, пишет sibdepo.ru. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги, подразделение ОАО «РЖД».

В летний период будет курсировать 21 электропоезд. Ежедневно будут ходить пригородные поезда в направлении Новокузнецк — Томусинская, Новокузнецк — Ерунаково, Новокузнецк — Белово, Белово — Бочаты и Тайга — Томск.

По средам и воскресеньям будут курсировать электропоезда в направлении Кемерово — Плотниково, а по понедельникам и четвергам — в направлении Кемерово — Шишино.

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