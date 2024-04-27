Россиян предупредили о новой волне половодья из-за таяния снега

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
Он отметил, что в настоящее время три четверти территории страны покрыты снегом, что подразумевает возможность наводнений. Сначала произойдет распад ледниковых образований великих сибирских рек, таких как Обь, Лена и Енисей, пишет sibdepo.ru.
Кроме того, проблемы могут возникнуть также в северо-западной части европейской части России, включая Северную Двину и другие реки. Учитывая большие снежные покровы, которые характерны для России, проблемы с половодьем практически неизбежны каждый год.