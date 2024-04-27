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Published Сегодня, 16:48

Modified Сегодня, 18:49

Updated Сегодня, 18:49

Россиян предупредили о новой волне половодья из-за таяния снега

27 апреля 2024, 16:48
Россиянам было предупреждено о наступлении новой волны половодья, вызванной таянием снега. Роман Вильфанд, ученый-гидрометеоролог и руководитель Гидрометцентра, заявил, что в ближайшее время Россию ожидают проблемы с половодьем.

Он отметил, что в настоящее время три четверти территории страны покрыты снегом, что подразумевает возможность наводнений. Сначала произойдет распад ледниковых образований великих сибирских рек, таких как Обь, Лена и Енисей, пишет sibdepo.ru.

Кроме того, проблемы могут возникнуть также в северо-западной части европейской части России, включая Северную Двину и другие реки. Учитывая большие снежные покровы, которые характерны для России, проблемы с половодьем практически неизбежны каждый год.

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