Эксперты рассказали о 5 доступных лайфхаках для авто

Еще одним полезным советом является использование ботинка в качестве подстаканника. По мнению экспертов, практически все современные модели автомобилей имеют пластиковые держатели для стаканов, которые не всегда надежны и удобны. Вместо них можно использовать ботинки с регулируемым шнурками и отверстием, в которое можно поместить любой стакан или бутылку. Кроме того, обувь снабжена утяжеленной подошвой, которая предотвращает проливание.