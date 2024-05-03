Эксперты рассказали о 5 доступных лайфхаках для авто

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Как сообщает newkhakasiya.online, эксперты рассказали, как использовать зубную пасту для очистки фар. Согласно их рекомендациям, следует нанести небольшое количество средства на пластиковую поверхность фары и ненадолго оставить его. Затем пластик нужно промыть водой и высушить. Такой подход хорошо справляется с устранением «затуманенности» фар.
Еще одним полезным советом является использование ботинка в качестве подстаканника. По мнению экспертов, практически все современные модели автомобилей имеют пластиковые держатели для стаканов, которые не всегда надежны и удобны. Вместо них можно использовать ботинки с регулируемым шнурками и отверстием, в которое можно поместить любой стакан или бутылку. Кроме того, обувь снабжена утяжеленной подошвой, которая предотвращает проливание.
Также владельцы автомобилей могут использовать антистеплер для крепления ключей на связке. С помощью этого приспособления можно быстро и легко открыть жесткое кольцо и повесить на него ключи.
А вот функцию подогрева сидений эксперты рекомендуют использовать также для того, чтобы сохранить пищу теплой. Это особенно полезно для тех, кто берет еду навынос. Чтобы еда дольше оставалась теплой, достаточно включить функцию подогрева сидений и поместить коробки туда.
Кроме того, для заполнения сколов и царапин на автомобильном лакокрасочном покрытии можно использовать лак для ногтей. По словам экспертов, ремонт лакокрасочного покрытия автомобиля после ДТП обходится довольно дорого, даже если повреждения незначительны. Чтобы избежать излишних расходов и восстановить кузов, автомобилисту достаточно воспользоваться лаком для ногтей.