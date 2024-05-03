Как сохранить свежесть пасхального кулича: советы и рекомендации

После выпечки кулич обязательно нужно остудить. Из-за плотности теста это может занять около четырех часов. Если вы не учтете этот совет, ваше лакомство может заплесневеть. Хранить его следует в прохладном месте, например, можно закрыть полотенцем и положить в эмалированную кастрюлю или убрать в пакет.