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Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Как сохранить свежесть пасхального кулича: советы и рекомендации

3 мая 2024, 08:34
Вкусные лакомства для пасхального стола готовят заранее и едят постепенно. Основное блюдо этого праздника — пасхальный кулич, который остается свежим и мягким благодаря тесту с большим количеством жира. Но есть несколько правил, чтобы он сохранял свою свежесть и великолепный вкус дольше.

Первое правило — использовать свежие дрожжи при выпечке кулича. Кулич, приготовленный на сухих дрожжах, быстро пересыхает. Также важно, чтобы корочка была плотной, она помогает сохранить свежесть выпечки. Лучше всего сделать для кулича глазировку, пишет amic.ru.

После выпечки кулич обязательно нужно остудить. Из-за плотности теста это может занять около четырех часов. Если вы не учтете этот совет, ваше лакомство может заплесневеть. Хранить его следует в прохладном месте, например, можно закрыть полотенцем и положить в эмалированную кастрюлю или убрать в пакет.

Если вы приготовили кулич заранее, за два-три дня до Пасхи, лучше завернуть его в несколько слоев пищевой пленки и убрать в холодильник. Также можно завернуть кулич в марлю, пропитанную ромом или коньяком, положить в пакет и поместить в прохладное место.

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